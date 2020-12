SC LWL 05 läuft nach Moskau und zurück

Weltringhausen Sage und schreibe 5260 Kilometer: Das ist das Ergebnis de „Corunner”-Challenge, des SC LWL05, die sich über 35 Tage erstreckt hatte.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, hatten die Seniorenfußballer des Sportclubs umgerechnet die Strecke von Attendorn nach Moskau und zurück absolviert. „Das ist schon eine beeindruckende Zahl“, sagte Simon Florath vom Ressort Marketing und Öffentlichkeitsarbeit SC LWL 05, „wir haben dann mal bei Google Maps nachgeschaut, welche Stadt so weit entfernt ist. Da sei man auf die Hauptstadt Russlands gekommen. Florath: „Das ist schon eine wahnsinnige Distanz“.

Sportlich ist das aller Ehren wert. Nicht nur das: durch die Kooperation mit Beulco GmbH & Co. KG zahlt sich die Aktion auch für einen guten Zweck aus. Denn: Beulco zahlt für jede zehn gelaufene oder geradelte Kilometer fünf Liter Desinfektionsmittel.

Bedarf melden ist ab 4. Januar möglich

Insgesamt werden 2250 Liter Desinfektionsmittel vergeben, was einem Wert von über 10.000 Euro entspricht. Simon Florath: „Ich glaube, damit können wir einigen Einrichtungen, wie Kindergärten, Kitas, Schulen du Sportvereinen, echt gut unter die Arme greifen. Und das macht uns natürlich als Mannschaften von LWL und als ganzen Verein sehr, sehr stolz“. Die caritativen Einrichtungen können ab dem 4. Januar unter der Mail-Adresse beulco-team@beulco.de ihren Bedarf melden. Das Unternehmen entscheidet dann fair, wie die Gesamtmenge verteilt wird.

Die Spieler wurden in Gruppen eingeteilt, die gegeneinander antraten und so viele Kilometer sammeln missten wie möglich. Jeder Spieler musste seine absolvierte Aktivität an Trainer Ignazio Giamporcaro senden, der alle Leistungen akribisch dokumentierte. Simon Florath selbst ist auch gelaufen. Er ist Teil der zweiten Mannschaft und hat sich selbstverständlich aktiv beteiligt. „Ich wohne in Helden und bin dadurch viel im Repetal unterwegs gewesen“, wusste er zu berichten und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich glaube, es hat nicht einen Tag gegeben, an dem man an der Bigge keinen LWL-Spieler gesehen hat“. Die Hauptstrecke, also die, die am meisten genutzt wurde, war nun mal die um den Biggesee herum.

Siegerteam läuft 106 Runden um den Biggesee

Am Ende kam das Siegerteam auf 1589 Kilometer. „Das entspricht 106 Runden um die Bigge“, informierte LWL-Marketing. Die fleißigsten Spieler seien Rene Sangermann mit 329 und Marvin Bender mit 304 Kilometern gewesen. „5000 Kilometer, eine wahnsinnige Distanz. Alle haben voll mitgezogen, das war eine sehr schöne Aktion, auf die wir alle stolz sein können - vor allem, weil wir damit auch einen guten Zweck erfüllt haben”, so wird Rene Sangermann in der Mitteilung zitiert. Ähnlich äußerte sich auch Trainer Giamporcaro: „Ich bin als Trainer sehr stolz auf die Leistung meiner Jungs. Das war in den letzten Wochen von allen eine unglaubliche Leistung.”

Schon während die Challenge lief, erfuhr der SC LWL einige positive Reaktionen von außerhalb, von anderen Vereinen, von anderen Mannschaften. Auch Simon Florath zog ein äußerst positives Fazit: „Es ist eine schwere Zeit, da muss man zusammenhalten, und das nicht nur im Fußball. Und es ist toll, dass wir den Fußball, eine Sache, für die wir auch leben, und was unsere Leidenschaft ist, mit dieser coolen Sache verbinden konnten“.

Ob es eine Wiederholung gibt? Fußball ist ja noch weit weg und der Erfolg sollte eigentlich Motivation genug sein. Wir haben vom Mannschaftsrat mit vielen Spielern gesprochen, auch zusammen mit Ignazio ein Fazit gezogen,“ antwortete Simon Florath, „egal ob Trainer oder Spieler, sie waren alle hellauf begeistert von dieser Aktion. Deshalb glaube ich: Ja. Aber man muss erstmal abwarten, wann und wie die Saison weitergeht. Wenn mal die nächste Sommerpause kommt, oder die nächste Winterpause, Corona hin und her, kann ich mir gut vorstellen, dass wir eine solche Aktion noch einmal machen werden“.

Zahlreiche Zusagen

Über die Challenge hinaus hat der SC LWL 05 die Corona- und fußballfreie Zeit genutzt, um die Spielergespräche zu führen. Bis auf Kadir Inal haben alle Spieler der 1. und 2. Mannschaft für die Saison 2021/22 die Zusage erteilt. Ebenfalls haben zwölf Spieler aus der A-Jugend die Zusage für den Seniorenbereich und die neue Saison 2021/22 gegeben.