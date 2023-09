SC LWL 05: „Gemeinsam im Kampf gegen ALS"

Kristin Rauterkus und Anna Schmitz (von links) vom LWL-Marketingteam und der neue Ressortleiter Geschäftsführung Gilbert Florath stellen die Infotafel am Kassenhäuschen in Weltringhausen vor.

Weltringhausen. Seit einigen Tagen hängt eine neue Werbetafel am Kassenhäuschen in Weltringhausen.

Mit dieser Tafel wirbt der Sportclub LWL 05 für die Spendeninitiative „Sternenlicht“ des an der unheilbaren Nervenkrankheit leidenden Thorsten Voß.

Der Familienvater aus Rothemühle erhielt im November 2018 mit 46 Jahren die Diagnose ALS, einer sehr schweren, unheilbaren, chronisch fortschreitenden Erkrankung des zentralen Nervensystems. Mit seiner Initiative und Spendenaktionen sammelt Voß Geld für die Genforschung am Universitätsklinikum Mannheim.

Hoffen auf viel Aufmerksamkeit

„Wir haben die Werbebande selbst gestaltet“, berichten Kristin Rauterkus und Anna Schmitz vom LWL-Marketingteam über ihre Aktion. Mit Hilfe eines großen QR-Codes auf der Tafel können sich Interessierte über die ALS-Spendeninitiative „Sternenlicht“ von Thorsten Voß informieren. „Gemeinsam im Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS“ heißt es auf der Bande. „Das Spendengeld fließt direkt nach Mannheim in die Forschung“, betont Kristin Rauterkus.

Die junge Frau aus Lichtringhausen hat Thorsten Voß bei einem anderen Projekt kennengelernt. Seit vielen Jahren schenkt sie Familienmitgliedern zu Weihnachten selbstgestaltete Kalender. Im Jahr 2021 entstand die Überlegung, aus den bisherigen Geschenken eine Spendenaktion zu starten.

Eine ihr nahestehende Person aus dem Familienkreis war an ALS erkrankt. So kam Kristin Rauterkus auch mit Thorsten Voß und seiner Spendeninitiative in Kontakt. „Viele wissen gar nicht, was ALS ist“, sagt die Marketingfrau vom SC LWL 05. Beim Verein stießen sie und ihre Mitstreiterin Anna Schmitz auf offene Ohren. Der Sportclub finanzierte die Werbe- bzw. Infotafel am Kassenhäuschen in Weltringhausen. Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass möglichst viele Zuschauer auf das Projekt „Sternenlicht“ von Thorsten Voß aufmerksam werden und für die Erforschung dieser bislang unheilbaren Nervenkrankheit spenden.

Der Verein aus Neu-Listernohl, Lichtringhausen und Windhausen ist auch in anderer Hinsicht aktiv. So entstehen am Vereinsheim in Weltringhausen ein Vordach und eine Behindertentoilette. Finanziell unterstützt wird der Verein dabei von der Stadt Attendorn, dem Kreis Olpe und der „Aktion Mensch“. „Das passt alles zusammen“, freut sich Gilbert Florath, der nach einer Pause wieder an der Vereinsspitze aktiv ist und zum Ressortleiter Geschäftsführung gewählt wurde. Der 64-jährige Lichtringhauser, der inzwischen in Attendorn wohnt, hat das Amt von Ulrich Cramer übernommen. „Ich bin Rentner und habe Zeit. Ich habe den Verein mit aufgebaut, der Sportclub ist immer noch eine Herzensangelegenheit von mir“, begründet der ehemalige 1. Vorsitzende und Sportliche Leiter, warum er wieder Verantwortung übernommen hat. Zudem freut sich Florath, im geschäftsführenden Vorstand mit seinem Sohn Simon zusammenarbeiten zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe