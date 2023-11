SC Lennestadt und Oberhundem laden zum Skibasar

Oberhundem. Rechtzeitig zum Saisonstart richten die befreundeten Skiclubs Oberhundem und Lennestadt einen Skibasar für alle Wintersportbegeisterten aus. Die Vereine möchten insbesondere für die Jüngeren eine Plattform schaffen, sich kostengünstig für die Skisaison mit einer geeigneten Ausrüstung einzudecken.

Am Sonntag, 19. November von 14 bis 16 Uhr können alle Interessierten in der Gemeinschaftshalle Oberhundem im Sortiment stöbern, Kaffee und Kuchen genießen oder aktiv werden. Für die Jüngeren bieten die Sporthelferinnen des SC Oberhundem eine „Kinderolympiade“ an, die Älteren können sich Tipps und Tricks zum Thema Wachsen eines Alpin-Skis bei Ulrich Flenker vom Skiclub Lennestadt holen.





Angeboten wird alles rund um Wintersport: Skiausrüstungen (Alpin, Langlauf, Snowboard), Bekleidung (Schneeanzüge, Skijacken, Skihosen, Mützen, Handschuhe, Funktionswäsche, Winterstiefel), Helme (Alpin, Inline, Fahrrad), Schutzkleidung (Protektoren für Inline, Alpin, Snowboard), Schneespaßartikel (Rutschteller, Bobs, Schlitten) sowie Inline Skates.





Jeder, der Sportartikel verkaufen möchte, kann dies beim Skibasar von SCO und SCL tun. Es handelt sich um einen Abgabeflohmarkt, das heißt, eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich, um eine Kundennummer zugewiesen zu bekommen (basar@ski-club-oberhundem.de).

Gegen einen kleinen Obolus von einem Euro erhält jeder Teilnehmende der Kinderolympiade ein Los, das später bei der Lotterie gezogen wird. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Im Wachsseminar um 15.30 Uhr können alle Alpinsportler*innen Ulrich Flenker zuschauen. Er zeigt live, wie man einen Alpinski für die verschiedenen Bedingungen präpariert, was ein Bügeleisen mit Skifahren zu tun hat und wie man seine Ski nach dem Fahren behandeln sollte. Der Workshop dauert ca. 45 Minuten.

Herzlich eingeladen sind alle, die einen „süßen Zahn“ haben und zum Sonntagskaffee entweder in der Schützenhalle verweilen wollen oder aber leckeren Kuchen „to go“ aussuchen und zu Hause verzehren möchten. Weitere Informationen auf https://basar.ski-club-oberhundem.de

