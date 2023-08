SC Drolshagen und Hützemerter SV freuen sich über 10.000 Euro

Matthias Würde, Leiter Privatkunden Drolshagen (Mitte), übergibt symbolische Schecks an Jana Kristin Gummersbach und an Julian Ziegeweidt.

Drolshagen/Hützemert. Mit einer Spende in Höhe von jeweils 10.000 Euro unterstützt die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden den SC Drolshagen und den Hützemerter SV.

Matthias Würde, Leiter Privatkunden Drolshagen, übergab einen symbolischen Scheck an die Vorstandssprecherin des Sportvereins SC Drolshagen, Jana Kristin Gummersbach, und an den 1. Vorsitzenden des Hützemerter Sportvereins, Julian Ziegeweidt.

Seit dem Bau des Jugendspielfeldes auf dem Buscheid in Drolshagen im Jahr 2003 haben die Mitglieder des SC Drolshagen hart trainiert und auch große Erfolge gefeiert. So stieg 2019 die 1. Herrenmannschaft als erste Mannschaft aus dem Stadtgebiet in die Landesliga auf. Inzwischen bietet das Spielfeld eine Trainingsfläche für insgesamt 14 Jugend- und Seniorenmannschaften.

Breites Angebot in Hützemert

Der Sportplatz an der Eulenbuche des Hützemerter SV wurde bereits etwa ein Jahr nach der Gründungsversammlung fertiggestellt. Schon 1957 wurde die Jugendmannschaft zum ersten Mal Meister. Heute bietet der Verein über den Fußball hinaus ein breites Angebot an Fitness-, Sport- und Reha-Kursen für alle Altersklassen.

Die vielen Jahre des Spielbetriebs haben auf den Spielfeldern der beiden Vereine deutliche Spuren hinterlassen. Nun sollen die Kunstrasenplätze mithilfe der Sparkassen-Spenden erneuert werden. Für diese Sanierung sind die beiden Vereine eine Kooperation eingegangen: Sie starten die Renovierungsmaßnahmen als gemeinsames Projekt und zeigen damit einen Zusammenhalt über die Vereinsgrenzen hinaus.

Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden beteiligt sich an dieser Maßnahme mit einer Spende von insgesamt 10.000 Euro. Zusätzlich bezuschusst sie beide Vereine mit jeweils 5000 Euro für weitere Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der Eulenbuche beziehungsweise am Buscheid. „So können die Vereine ihren Mitgliedern zukünftig moderne Sportanlagen bieten und leisten damit einen großen Beitrag zum Freizeitangebot in der Region“, freute sich Matthias Würde.

