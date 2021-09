SC Drolshagen siegt unter Mithilfe des SV Brilon

Drolshagen. Am Ende einer torlosen Halbzeit begehen die Gäste einen folgenschweren Fehler.

Unter gütiger Mithilfe der Gäste hat der SC Drolshagen im dritten Landesligaspiel den zweiten Sieg eingefahren. Beim 3:0 (0:0)-Heimsieg vor 125 Zuschauern am Buscheid schwächte sich der SV Brilon durch eine Rote Karte kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Constantin Reuber und eine gelb-rote Karte in der 65. Minute selbst. Die Gastgeber nutzten die Überzahl und erzielten in den zweiten 45 Minuten alle drei Treffer.

„Wir sind auf einem guten Weg“, freute sich Co-Trainer Patrick Flender, der hätte spielen können, aber draußen blieb. Drolshagen scheint gut gerüstet für das Landesligaduell beim VSV Wenden am nächsten Samstag. Aber bis zum Heimsieg gegen Brilon war es vor allem in der ersten Halbzeit ein steiniger Weg.

Kampfspiel in Halbzeit eins

Die Mannschaften lieferten sich ein Kampfspiel. Richtiger Spielfluss kam vor dem Seitenwechsel nicht auf. Zudem ließen beide Abwehrreihen kaum Torchancen zu. Die Gäste jubelten zwar über ein Kopfballtor von Lukas Gockel, aber der Spieler stand nach einem Freistoß im Abseits.

Alles sah kurz vor der Halbzeitpause nach einem torlosen Remis aus, als der Unparteiische nach Befragung seines Assistenten den Briloner Max Ulbrich nach einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz stellte. Die Nummer 21 soll einen Kopfstoß versucht haben, was unter anderem SCD-Keeper Tom Gummersbach reklamierte.

Einwechselspieler ebnen Weg

Das Drolshagener Trainerduo Holger Burgmann und Patrick Flender reagierte in der zweiten Halbzeit auf die Überzahl und brachte vier frische Spieler von der Bank. Für die 1:0-Führung sorgte Rückkehrer Weuste in der 58. Minute. Patrick Rummel erhöhte per Eigentor auf 2:0 (61.), ehe Antonio Tuttolomondo mit dem 3:0 (71.) alles klar machte. Zu diesem Zeitpunkt spielte Brilon nur noch zu Neunt. „Die beiden roten und gelb-roten Karten haben uns in die Karten gespielt“, wusste Co-Trainer Flender.

Drolshagen: Tom Gummersbach, Maiworm, Suna (54. Jan Gummersbach), Mester, van Gerven (65. Knorn), Weuste, Stahlhacke (56. Schwarz), Schrage, Tuttolomondo, Reiss, Rieder (46. Sinaci).

