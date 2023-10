SC Drolshagen: Kein Lohn für eine mutige Vorstellung

Attendorn. Nach dem Kreispokal-Aus im Elfmeterschießen verlor der SC Drolshagen auch das Landesligaspiel beim SV 04 Attendorn mit 1:2 (1:0).

Trotz einer couragierten und zweikampfstarken Vorstellung musste sich der SC Drolshagen auch im zweiten Gastspiel im Attendorner Hansastadion innerhalb von drei Tagen wieder geschlagen geben. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir waren über 180 Minuten ebenbürtig“, blickte Drolshagens Sportlicher Leiter Domenik Vitale auf die beiden Begegnungen zurück.

Spätestens nach dem Heimspiel gegen den FC Arpe/Wormbach soll der neue Trainer vorgestellt werden. „Wir sind mit zwei Kandidaten in sehr guten Gesprächen“, mehr wollte Vitale nach dem Schlusspfiff im Hansastadion nicht verraten. Beim ersten Meisterschaftsspiel nach der Trennung von Cheftrainer Patrik Flender teilte sich Domenik Vitale draußen die Verantwortung mit Jan Gummersbach und Jannis Rothstein. Was den Gästen trotz der neunten Saisonniederlage Mut machte, war der erste Treffer nach fünf Spielen ohne eigenes Tor. „Darauf wollen wir aufbauen“, hatte Vitale schon die nächste Partie gegen den Vorletzten Arpe/Wormbach im Blick.

Attendorner Doppelschlag

In der 18. Minute brachte Oliver Weuste die Gäste nach schöner Vorarbeit von Marcel Laube mit 1:0 in Führung. Drolshagens Nummer 8 machte es besser als zuvor Hasan Dogrusöz auf Attendorner Seite, der freistehend am starken SCD-Torhüter Tom Gummersbach scheiterte. „Wir hatten sechs bis sieben sehr gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit“, ärgerte sich SV 04-Übungsleiter Jasko Selimanjin über die schwache Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Das müssen wir uns ankreiden lassen.“ Was auf den Drolshagener Kasten flog, wurde eine sichere Beute von Keeper Gummersbach. Auf der anderen Seite verhinderte Attendorns Marius Klose gegen Laube das 0:2.

Mit einem Doppelschlag drehten die Gastgeber kurz nach dem Wiederanpfiff das Kreisduell. Ein aus Drolshagener Sicht umstrittener Freistoß führte zum Ausgleich, der aufgerückte SV 04-Abwehrspieler Christian Hagedorn war zur Stelle und drückte den Ball zum 1:1 (50.) über die Linie. Zuvor protestierten die Gäste, angeführt von Philipp van Gerven, lautstark gegen die Entscheidung von Schiedsrichter Markus Töpfer. Der Unparteiische, bzw. sein Assistent an der Linie, hatte nach einem hart geführten Zweikampf an der Außenlinie ein Foul an Nico Spais gesehen.

Nur zwei Minuten später brachte Phil Langer die Platzherren mit einem Flachschuss aus der Drehung mit 2:1 in Führung. Die Vorarbeit hatte der fleißige, aber wie Hasan Dogrusöz glücklose Jerome König geleistet. Ein Gewaltschuss von SV 04-Abwehrspieler Albin Matoshi zischte dann knapp über die Latte. Dann war die kurze Attendorner Drangphase schon wieder beendet. Nach einem Foul an Dogrusöz im Strafraum hätte der laufstarke Lejf Kaden vom Punkt alles klar machen können. Aber der in der letzten Saison so treffsichere Angreifer scheiterte an Gummersbach. Damit haben die Hansestädter die letzten vier Elfmeter in der regulären Spielzeit allesamt vergeben. In den letzten Minuten drängte Drolshagen auf den Ausgleich und wäre fast belohnt worden. Aber der Abpraller von Marcel Laube ging nicht ins Tor. „Wir haben 90 Minuten Gas gegeben“, lobte Domenik Vitale die Leistung seiner Elf. Was ihn am meisten ärgerte, war die „fragwürdige Entscheidung“ zum Freistoß vor dem Attendorner Ausgleich. Aber danach hatte die Drolshagener Abwehr genug Zeit, die Situation zu klären.

