SC Drolshagen ist bei der SpVg Olpe chancenlos

Olpe. Mit einem hochverdienten 4:0-Derbysieg klettert die SpVg Olpe auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Landesliga.

Einen Tag vor Nikolaus bescherten die Landesliga-Fußballer der SpVg Olpe ihren Fans gestern ein vorgezogenes Geschenk. Nach vier Spielen ohne Dreier kehrten die Kreisstädter mit einem hochverdienten 4:0 (2:0)-Derbysieg über den SC Drolshagen in die Erfolgsspur zurück und kletterten auf den zweiten Platz.

„Ich glaube, heute braucht keiner zu bereuen, trotz der Kälte auf den den Kreuzberg gekommen zu sein“, lachte Olpes Trainer Ottmar Griffel. „Wir haben eine gutes Spiel gezeigt und einen Konkurrenten aus dem Kreis Olpe klar distanziert“, freute sich Olpe am Saisonende scheidender Coach, der erstmals in dieser Saison mit 20 Spielern aus dem Vollen schöpfen konnte - und das auch tat. Griffel hatte einige personelle Änderungen vorgenommen.

Guter Start von Drolshagen

Es war eine klare Angelegenheit vor rund 200 Zuschauern. Nur in der Anfangs-Viertelstunde konnten die Gäste vom Buscheid mithalten und hatten durch Christian Rieder (4.) und Lukas Stahlhacke (15.) zwei gute Chancen.

Doch dann übernahmen die Gastgeber das Kommando und es entwickelte sich Einbahnstraßenfußball in Richtung Gehäuse von SCD-Keeper Tom Gummersbach.

In der 20. Minute ging Olpe mit 1:0 in Führung. Jannik Buchen hatte Raphael Schwarzer mit einem Zuckerpass auf die Reise geschickt. Der Ex-Lüdenscheider nagelte den Ball freistehend zum 1:0 in die Maschen. In der Folgezeit verpassten es die Gastgeber das Ergebnis auszubauen. Erst in der 40. Minute war es so weit, als Louis Zmitko den Ball nach Vorarbeit von Jannik Buchen zum 2:0-Halbzeitstand einschob.

Rath macht alles klar

Bereits vier Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte Thomas Ratheinen Fauxpas von Gästetorwart Tom Gummersbach zum 3:0 aus. Damit war das Spiel entschieden. In der 75. Minute belohnte sich schließlich Jannik Buchen für seine gute Leistung mit dem 4:0-Endstand.

Drolshagens Trainer Holger Burgmann ärgerte sich: „Die Anfangsphase war in Ordnung. Aber danach Olpe klar überlegen. Wir haben leider bei allen vier Gegentoren sehr schlecht ausgesehen haben. Bisher hatten wir die zweitbeste Abwehr der Liga. Das haben wir uns heute leider ein wenig kaputt gemacht. Über weite Strecken waren wir in den Zweikämpfen zweiter Sieger. So kann man auf dem Kreuzberg nichts gewinnen. Natürlich war ein verdienter Olper Sieg.“

Griffel: „Hochverdienter Sieg“

Ottmar Griffel freute sich dagegen sehr: „Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben fast nichts zugelassen und hatten noch weitere gute Chance. Vor allem der Einsatz und die Einstellung meiner Spieler hat mit sehr gut gefallen. Das war ganz anders, als in in der zweiten Halbzeit beim 2:3 in Arpe-Wormbach. Es freut mich immer sehr, wenn man Kurskorrekturen vornimmt, die dann auch greifen.“

Auch Olpes Sportlicher Leiter Björn Schneider strahlte über das ganze Gesicht: „Das war ein sehr gutes Spiel mit einem hochverdienten Sieg für uns. Auf dieser Leistung können wir für die kommenden schweren Spiele aufbauen. Ich freue mich sehr darüber , dass wir erstmals in der Saison 20 Spieler dabei hatten. Das war ja ein ganz neues Gefühl für uns. Besonders freue ich mich auch über die Saisondebüts von Valentin Wilke und Fabian Schulte. Bei de haben toll gespielt.“

