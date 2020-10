Albaum. Der SC Drolshagen verliert zum ersten Mal in dieser Spielzeit, Aufsteiger SG Albaum/Heinsberg feiert drei Siege in und steht unter den Top drei.

Nun hat es in dieser Saison auch die Landesligafußballerinnen des SC Drolshagen erwischt. Doch zog sich die Buscheid-Elf beim FC Iserlohn, einem der Anwärter auf den Meistertitel, achtbar aus der Affäre. Auf ungewohntem und gut gepflegten Naturrasen im Hemberg-Stadion war die erste Halbzeit ausgeglichen, beide Mannschaften gingen äußerst offensiv zu Werke. Die Torhüterinnen Sinah Knoch (SV Hohenlimburg) und Chrisoula Panagiotidou (SC Drolshagen) hatten zu tun, wobei die Drolshagener Torhüterin im ersten Durchgang zwei Mal in einer Eins gegen Eins Situation einen Iserlohner Vorsprung verhinderte.

Pia Grau traf in der 14. Minute zur 1:0 Führung der Gastgeber, die Drolshagener Spielführerin Marie Schröder glich zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck, damit kam der SC Drolshagen nicht klar. So brachte ein Doppelpack von der eingewechselten Lina-Marei Lüders (50. und 55. ) zum 3:1 die Iserlohnerinnen in die Erfolgsspur. Antonia Weber (69.) erhöhte sogar noch auf 4:1. Antonia Stahlhacke (69.) erzielte den 4:2 Endstand. „Der Sieg des FC Iserlohn ist auf Grund der zweiten Halbzeit verdient“, befand der Drolshagener Trainer Albert Martin.

SC Drolshagen: Panagiotidou; Selina Wurm (62. Halbe) , Rottmann (46. Frey), Lahme (73. Belke), Schröder, Bodewig, Käseberg, Stahlhacke, Viedenz, Schütter, Knote.

Auf dem Zahnfleisch geht Aufsteiger SG Albaum/Heinsberg, dennoch schaffte die Mannschaft beim SV Hohenlimburg einen ungefährdeten 3:1 (0:0)-Auswärtssieg. Im ersten Durchgang hatte Hohenlimburg zwar ein Chancenplus aber ohne Zwingendes. Im zweiten Durchgang baute Hohenlimburg massiv ab. „Wir haben dann zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht“, sagte SG-Trainer Martin Arndt. Mit dem Doppelschlag von Johanna Sellmann (57. und 62.) war die Vorentscheidung gefallen. Das 3:0 in der 83. Minute, erneut durch Johanna Sellmann, beseitigte alle Zweifel. Arndt: „Angesichts der vielen Ausfälle bin ich hochzufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft“.

Albaum/Heinsberg: Hochholz: Theresa Sellmann, Nicole Hoffmann, Johanna Sellmann, Rentz (15. Nina Hofmann), Hupertz, Jung, Birlenbach, Baltes (89. Corneli), Jungermann, Beyer.