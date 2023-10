SC Drolshagen: Beben am Buscheid - Flender kein Trainer mehr

Drolshagen. Die sportliche Talfahrt des Fußball-Landesligisten hat nun ein erstes Opfer gefunden. So geht es nun am Buscheid weiter.

Diese Nachricht schlägt ein: Der Fußball-Landesligist SC Drolshagen hat sich von seinem Trainer Patrik Flender getrennt. Das bestätigte der Verein der WESTFALENPOST auf Nachfrage.

Sieben Punkte aus elf Spielen, letzter Tabellenplatz und zuletzt viele niederschmetternde Ereignisse - aus heiterem Himmel kommt die Trennung nicht, auch, wenn der Zeitpunkt überrascht. Der SC Drolshagen steht vor einer wichtigen Woche. Zweimal geht es in den kommenden Tagen gegen den SV 04 Attendorn. Am Donnerstag zunächst im Kreispokal, wo es um den Einzug ins Halbfinale geht. Drei Tage später steht dann das Duell in der Meisterschaft auf dem Programm. Patrik Flender wird beide Spiele nicht mehr in leitender Funktion erleben.

Niederlage gegen TuS Sundern war zu viel

Nach einer Sitzung am Montagabend einigten sich die Parteien darauf, sich zu trennen. Ausschlaggebend war die 0:4-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Aufsteiger TuS Sundern. Sportlich wollten die Drolshagener nach dem sechsten Platz im Vorjahr den Blick eigentlich wieder ins obere Drittel richten. Die Mannschaft wurde mit Enis Cimen (Fortuna Freudenberg), der gleichzeitig die Rolle des spielenden Co-Trainers übernimmt, sowie Marcel Laube (FSV Gerlingen) und Philipp Glasbrenner (Hützemerter SV) weiter verstärkt. Doch es passte bislang sportlich nicht zusammen.

„Wir haben bereits vor einigen Wochen schon zusammengesessen und haben beschlossen, dass eine Trendwende her muss. Insofern kommt es jetzt nicht völlig überraschend, auch, wenn ich mir noch ein wenig Zeit gewünscht hätte. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt noch schaffen wird“, sagt Patrik Flender.

Kurzzeitige Hoffnung

Dabei sah es zwischenzeitlich erst so aus, als würde den Drolshagenern die Trendwende gelingen. Nach den Derbysiegen gegen die SpVg Olpe und beim SV Ottfingen wähnte sich der Verein eigentlich auf dem richtigen Weg, bevor sich die Rückschläge mit Niederlagen gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg, SV Hohenlimburg, Germania Salchendorf, SV Brilon, FSV Gerlingen und zuletzt hat Sundern häuften. Hinzu kamen die Vorwürfe nach dem Spiel gegen den SV Hohenlimburg, die mit der Suspendierung eines Drolshagener Spielers endeten. „Trotz aller Bemühungen und harter Arbeit hat das Team nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Dass es nicht allein am Trainer lag, bestätigt der SC. „Obgleich der Misserfolg der vergangenen Monate keineswegs allein mit dem Trainer zusammenhängt, sondern sicherlich von vielen Faktoren beeinflusst wurde, sieht sich der Vorstand gezwungen, entsprechende Konsequenzen zu ziehen.“ Das bestätigt auch Patrik Flender: „Es waren viele Dinge, die ich als Trainer dann auch nicht beeinflussen kann, wie Verletzungen oder Abwesenheiten. Ich hoffe, dass sich die Leistungsträger dem Ernst der Lage bewusst machen und entsprechend handeln und auch private Dinge erstmal hinten anstellen“, sagt Flender, der ohne Gram den Verein verlässt. „Ich habe hier dreieinhalb tolle Jahre erlebt, durfte mit dem dritten Platz in der vorletzten Saison die beste Platzierung der Vereinsgeschichte feiern. Vorher hat Corona den Verein noch in der Klasse gehalten. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, hier als Trainer zu arbeiten. Ich hoffe, dass das der Mannschaft einen Impuls gibt und sie sich aus dem Tabellenkeller befreien“, drückt Flender dem Verein weiterhin die Daumen.

In der kommenden Woche soll der Nachfolger für Patrik Flender gefunden sein. Bis dahin werden der Sportliche Leiter Domenik Vitale und Jan Gummersbach die Mannschaft in den Spielen gegen den SV 04 Attendorn betreuen.

