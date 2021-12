RW Ostentrop rundet Klasse-Hinrunde ab

Kreis Olpe. Fußball-Kreisliga A: Elf von Trainer Wolfram Wienand entführt Punkt im Spitzenspiel beim FC Lennestadt II

Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A verlor der Tabellenführer FC Lennestadt II durch das 1:1 gegen RW Ostentrop/Schönholthausen wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

FC Lennestadt II - RW Ostentrop/Schönholthausen 1:1 (1:0). Der FC Lennestadt II ließ im letzten Spiel des Jahres wichtige Punkte im Aufstiegsrennenliegen. Die Lennestädter Reserve kam nach drei Siegen in Folge gegen RW Ostentrop/Schönholthausen nicht über ein 1:1 hinaus. Die sich in guter Form befindenden Ostentrop/Schönholthauser hatten allerdings nach 16 Minuten den ersten Rückschlag zu verdauen. Lukas Zöllner traf nach einer guten Viertelstunde zur 1:0-Führung für die Hausherren. Mit einem hauchdünnen 1:0-Vorsprung für den Gastgeber ging es in die Pause.

Die Gäste erwiesen sich wie erwartet als unbequemer Gegner für den Tabellenführer und waren schließlich in der 56. Minute durch Martin Franke zum 1:1 erfolgreich. Mit einem 1:1-Unentschieden beim Tabellenführer FC Lennestadt II rundete RW Ostentrop seine gute Saisonleistung für dieses Jahr ab.

FC Langenei/Kickenbach- SV Heggen 1:4 (1:3). Nach guten Auftritten in den vergangenen Spielen kassierte der FC Langenei/Kickenbach eine 1:4-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten SV Heggen. Den schnellen 0:1-Rückstand durch Tony Sunday in der 8. Minute glichen die Hausherren in der 16. Minute durch Moritz Dommes zum 1:1 aus. Nach einer knappen halben Stunde lagen die Gäste vom Daspel allerdings wieder in Führung. Tony Sunday traf in der 27. Minute mit seinem zweten Tor des Tages zum 2:1 und auch Fabian Meyer baute die Führung vier Minuten vor der Pause auf 3:1 aus. Bis zur Mitte der zweiten Hälfte führte der SV Heggen weiterhin mit 3:1. In der 76. Minute sorgte dann Christopher Baltes mit einen weiteren Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung zu Gunsten derr Heggener.

SV Dahl/Friedrichsthal- FC Kirchhundem 3:0 (0:0). Der SV Dahl/F. hat nach zwei Niederlagen in Serie wieder drei Punkte eingefahren. Die Elf von Michael Kügler setzte sich nach einer torlosen ersten Hälfte im zweiten Durchang gegen den FC Kirchhundem mit 3:0 durch. Chris Hardenack stellte mit seinen beiden Toren die Weichen auf Sieg. Per Doppelschlag holte der Dahl/Friedrichsthaler in der 48. und 49. Minute eine 2:0-Führung für die Gastgeber heraus. Für die vorzeitige Entscheidung sorgte in der 53. Minute Marcel Kühr mits einem Treffer zum 3:0. In der 81. Minute wurde dann noch ein Spieler des FC Kirchhundem mit einer Gelb/Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt.

SG Kirchveischede/Bonzel - FSV Gerlingen II 5:1 (2:1). Christopher Bröcher, Sprecher der SG Kirchveischede/B. zog ein Resümee nach dem klaren 5:1-Heimerfolg: „Der Wendepunkt in dem Spiel waren die beiden Tore. Der Sieg ist für unshochverdient.“ Die Hausherren starteten gut, gerieten allerdings nach 21 Minuten durch das Tor von Johannes Heine mit 0:1 in Rückstand. Noch vor der Pause drehten die Hausherren den 0:1-Rückstand. Marius Daum (35.) und Lucas Stender (42.) trafen zur 2:1-Führung der SG. In der zweiten Hälfte waren die Kirchveischede/Bonzeler nicht mehr zu stoppen. Marius Daum baute nach 55 Minuten die Führung auf 3:1 aus. Mit einem Doppelpack setzte Lars Hoffmann (60., 70. Minute) den Schlusspunkt zum klaren 5:1-Sieg für die SG Kirchveischede/Bonzel.

TuS Lenhausen - SC LWL 05 II 0:4 (0:0). Der TuS Lenhausen geht mit einer 0:4-Niederlage gegen den SC LWL II in die Winterpause. Die Hausherren konnten die erste Halbzeit noch offen gestalten, da sich keiner der beiden Teams entscheidende Vorteile erspielten. Bis zur 79. Minute stand es weiter 0:0, doch dann fielen die Tore in den letzten elf Minuten. Rene Sangermann leitete in der 79. Minute mit seinem Tor zum 1:0 für die Gäste die Niederlage ein. Simon Florath erhöhte in der 82. Minute auf 2:0. Nur drei Minuten später sorgte Pascal Extremera Mayo mit seinem Tor zum 3:0 für die Entscheidung zu Gunsten der LWL-Reserve. Ebenfalls trug sich Jaques Hiber in der 87. Minute in die Torschützenliste des SC LWL II ein. Stefan Bischopink, 1. Vorsitzender des TuS Lenhausen analysierte die 0:4-Heimniederlage: „Wenn man auf eigenem Platz innerhalb von 15 Minuten vier Tore kassiert, dann ist das eine Katastrophe.“

SF Dünschede - GW Elben 1:3 (0:2). Nach der 1:3-Heimniederlage gegen GW Elben überwintern die Sportfreunde Dünschede auf einem Abstiegsplatz. In der ersten Hälfte hatten die Attendorner Probleme ins Spiel zu finden und wurden prompt vom Gegner dafür bestraft. Juri Betche besorgte nach 25 Minuten die 1:0-Führung für die Gäste. Zwei Minuten vor der Pause erhöhte Dominik Zimmermann mit seinem Tor auf 2:0. Die Entscheidung zugunsten von GW Elben fiel in der 69. Minute. Erneut war es Dominik Zimmermann, der ins gegnerische Gehäuse traf und den Vorsprung weiter ausbaute. Zwar kamen die Sportfreunde durch Marius Bayer in der 70. Minute noch zum 1:3, dies hatte aber nur noch statistischen Wert. Marius König, Sprecher der SF Dünschede zog Bilanz:„ Bei uns fehlte die kämpferische Einstellung, wir sind erst nach dem 0:3 aufgewacht. Ein verdienter Sieg für die Elbener, die das eiskalt ausgenutzt haben.“

