RW Lennestadt: So lief die Verpflichtung von Dawid Jaworski

Grevenbrück. Dawid Jaworski wird neuer Trainer beim Fußball-Bezirksligisten RW Lennestadt. .

Der 36-Jährige tritt im Sommer beim Aufsteiger die Nachfolge von Wolfram Wienand an, dessen Vertrag nach dieser Saison ausläuft.

Recht bald, nachdem Wolfram Wienand sein Ausscheiden zum Saisonende bekannt gegeben hatte, nahm Rot-Weiß Lennestadt die Suche nach einem Nachfolger auf. „Wir haben wirklich sehr gute Gespräche geführt mit den Kandidaten“, berichtet Stephan Vennteicher, sportlicher Leiter von RWL, „Dawid hat uns dabei völlig überzeugt“.

In Vennteichers Wohnzimmer ging das Gespräch vonstatten, die Sportstätte an der „Habuche“ ist ja gesperrt, so wie alle in Frage kommenden Lokalitäten. Die gegenseitige Zusage kam am Donnerstagabend, am Freitag wurde die Entscheidung der Mannschaft mitgeteilt. „Leider alles über WhatsApp. Anders ist es ja nicht möglich“, bedauerte Vennteicher. Am Samstag haben sich der sportliche Leiter und der künftige Trainer noch mal getroffen und sehr lange ausgetauscht.

Start in Elspe

Stephan Vennteicher gab zu verstehen, dass der Auswahlprozess sehr intensiv war. Man habe sich die Entscheidung, die letztendlich gemeinsam im Vorstandskreis getroffen wurde, nicht leicht gemacht. „Dawid besitzt als Inhaber der B-Lizenz und der DFB-Elite-Jugendlizenz eine sehr gute Qualifikation, er hat bei seinen vorherigen Stationen erfolgreich gearbeitet, und nicht zuletzt hat er in den persönlichen Gesprächen absolut überzeugt“.

Zur Zeit trainiert David Jaworski die D-Jugend des SC LWL, „da spielt mein Sohn“ sagte er. „Aber ich wollte ja wieder zurück in den Seniorenbereich, das ist mir mit RWL gut gelungen. RWL ist ein Traditionsverein, deshalb hat mich auch die Anfrage gefreut“.

Dawid Jaworskis erste Trainerstation war der SSV Elspe, da war er erst 28 Jahre. Vom Elsper „Wiesengrund“ aus wechselte er zum SC LWL, und dort gelang ihm ein besonderer Coup: Er führte 2016 die Zweite Mannschaft des Sportclubs per Durchmarsch von der C- in die Kreisliga A. Danach trainierte er die Erste des SC LWL, ehe er die A-Jugend übernahm und auch mit ihr den Sprung in die nächsthöhere Liga, die Landesliga, schaffte.

Respektable Bilanz

Das sind drei Aufstiege innerhalb kürzester Zeit. Für einen 36-Jährigen jährigen Trainer mehr als respektabel. „Wenn ich mit Trainerkollegen spreche, die haben mit 50 noch kein Aufstieg gefeiert“, sagt er mit berechtigtem Stolz. Nicht, dass er RW Lennestadt aus Versehen in die Landesliga führt… Jaworski lacht: „Darüber haben wir noch nicht gesprochen“. Mit dem SC Drolshagen, wo er dreieinhalb Jahre aktiv war, ist Dawid Jaworski als Spieler aufgestiegen.

Seine Zeit bei LWL kommt ihm sicherlich jetzt zugute. Denn die spielen in der gleichen Liga wie RWL. „Es sind noch etliche Kontakte vorhanden, auch zu etlichen Trainern“, stellt Dawid Jaworski erfreut fest, „die bleiben einfach bestehen. Hinzu kommt, dass die Bezirksliga 5 eine sehr attraktive Liga ist mit ihren vielen Derbys. Da wollte Rot-Weiß Lennestadt auch unbedingt hinein“.

Und wie ist der Stand bei den Gesprächen mit den Spielern? „Wir haben mit jedem einmal gesprochen“, antwortet Stephan Vennteicher. Am heutigen Montag geht es dann weiter. „Ich hoffe, dass dann alle zusagen. Bei einem Teil ist es bereits der Fall. Bei wichtigen Leuten. Torwart Jan Raudszus bleibt, Kapitän Lucas Heuel bleibt, Sead Balic bleibt. Daher hofft Stephan Vennteicher, dass andere jetzt nachziehen. Vennteicher: „Ich habe da ein ganz gutes Gefühl“. .

Als aktiver Spieler war der Attendorner unter anderem für den SC Drolshagen und den SV 04 Attendorn in der Bezirks- und Landesliga am Ball. Bereits mit 28 Jahren stieg er beim SSV Elspe als Spielertrainer ins Trainergeschäft ein.

Stephan Vennteicher, sportlicher Leiter von RWL, gab zu verstehen, dass der Auswahlprozess sehr intensiv gewesen ist: „Ich habe mit mehreren Kandidaten gesprochen, die ausnahmslos einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben“. Daher habe man sich die Entscheidung, die letztendlich gemeinsam im Vorstandskreis getroffen wurde, auch nicht leicht gemacht.

„Dawid besitzt als Inhaber der B-Lizenz und der DFB-Elite-Jugendlizenz eine sehr gute Qualifikation, er hat bei seinen vorherigen Stationen erfolgreich gearbeitet, und nicht zuletzt hat er in den persönlichen Gesprächen absolut überzeugt“, skizziert Stephan Vennteicher die Gründe für die finale Entscheidung pro Dawid Jaworski. „Nun freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“.