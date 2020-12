RW Lennestadt: Dawid Jaworski wird ab Sommer Trainer

Grevenbrück. Dawid Jaworski wird neuer Trainer beim Fußball-Bezirksligisten RW Lennestadt. Das gab der Verein am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 36-jährige tritt im kommenden Sommer die Nachfolge von Wolfram Wienand an, dessen Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Jaworski war zuletzt insgesamt vier Jahre als Trainer beim SC LWL 05 tätig. Zunächst übernahm er 2016 die zweite Mannschaft des Vereins und führte diese von der C-Liga bis in die Kreisliga A. Anschließend trainierte er die „Erste“ des Fusionsvereins in der Bezirksliga, und danach noch für ein Jahr die A-Jugend, mit der er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga schaffte.

Als aktiver Spieler war der Attendorner unter anderem für den SC Drolshagen und den SV 04 Attendorn in der Bezirks- und Landesliga am Ball. Bereits mit 28 Jahren stieg er beim SSV Elspe als Spielertrainer ins Trainergeschäft ein.

Stephan Vennteicher, sportlicher Leiter von RWL, gab zu verstehen, dass der Auswahlprozess sehr intensiv gewesen ist: „Ich habe mit mehreren Kandidaten gesprochen, die ausnahmslos einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben“. Daher habe man sich die Entscheidung, die letztendlich gemeinsam im Vorstandskreis getroffen wurde, auch nicht leicht gemacht.

„Dawid besitzt als Inhaber der B-Lizenz und der DFB-Elite-Jugendlizenz eine sehr gute Qualifikation, er hat bei seinen vorherigen Stationen erfolgreich gearbeitet, und nicht zuletzt hat er in den persönlichen Gesprächen absolut überzeugt“, skizziert Stephan Vennteicher die Gründe für die finale Entscheidung pro Dawid Jaworski. „Nun freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“.