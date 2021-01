RW Hünsborn will 100-Jähriges nachfeiern, falls Corona es zulässt

Hünsborn. Auf ein 100-jähriges Bestehen zurückzublicken, und dieses nicht feiern zu können, ist zweifellos eine ganz bittere Pille für einen Verein.

So erging es Rot-Weiß Hünsborn im Jahr 2020. Der Club vom Löffelberg hatte für Anfang Juli ein dreitägiges Programm zusammengestellt. Nichts wurde draus. Die Frage ist nun: Werden die Feierlichkeiten nachgeholt? Zumal die Rot-Weißen jede Menge Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt hatten. Vorgesehen war ein Kommersabend am Freitag, ein Festzug am Samstag, ein Konzert am Abend, und ein Frühschoppen am Sonntag. Aber: Wenn sogar die Wendsche Kirmes abgesagt wird und alle Schützenfeste, dann wäre die Hünsborner Feier nicht wirklich realistisch gewesen.

Ungewissheit über Entwicklung

„Wir würden es schon gerne nachholen. Mit dem ähnlichen Programm dann auch“, antwortet Philipp Scherer, 1. Geschäftsführer von Rot-Weiß Hünsborn. Aber konkrete Planungen habe der Vorstand bislang noch nicht vorgenommen. Scherer: „Die Ungewissheit, ob wir wieder für hohle Nüsse planen, ist halt noch da“. Sprich, es steht noch in den Sternen, ob die Infektionszahlen bis Mitte des Jahres so zurückgehen, dass man sich größere Veranstaltungen erlauben kann.

Offen ist auch, ob die Beteiligten, wie beispielsweise die Musiker, dann auch verfügbar sind. „Wir haben noch keinen konkreten Termin“, informiert Philipp Scherer, „wenn die Planungen immer konkreter werden, wird das schon eine Herausforderung sein, zwischen den ganzen Schützenfesten, die sich dann natürlich quetschen, einen Termin zu finden“.

Jetzt, zum Jahresende, drängt sich die Frage auf, wie sehr sich der Ausfall der Veranstaltung unter anderem auf die Finanzen des Vereins ausgewirkt haben. „So ein Jubiläum ist ja nicht das, was man jedes Jahr plant, es war eher on top“, sagt Philipp Scherer, „wenngleich man das Finanzielle natürlich auch im Hinterkopf hat und schon gerne ein paar Euro verdient hätte, ist doch klar“.

Stunden sind nicht zu zählen

Der ideelle Verlust wiegt ebenfalls schwer, wenn nicht sogar schwerer als der Wirtschaftliche. „100 Jahre, das ist ja schon eine besondere Zahl“, sagt Philipp Scherer, „eine, die nicht unbedingt jeder Verein erreicht“. Nicht zuletzt ist die viele Arbeit hervorzuheben, die der Hünsborner Verein in die Vorbereitung gesteckt hat. Die Stunden sind nicht zu zählen. Philipp Scherer: „Wir haben einen Kreis gemacht, über den Vorstand hinaus“. Die Arbeit könnte man natürlich auch für die Planungen 2021 nutzen, schließlich liegen die in der Schublade. Aber: „Trotzdem war es schon verlorene Zeit gewesen“.

Was allerdings nicht verloren gegangen ist, bis die gelungene Chronik. Die ist noch nicht veröffentlicht, „die wird aber auf jeden Fall noch rausgebracht“, versichert Philipp Scherer. Da steckt auch sehr, sehr viel Arbeit drin. Bei Tobias Wurm lief die Hünsborner Fußballgeschichte in 1500 Dateien zusammen, er hat sie auf 240 Seiten verewigt: Die Festschrift ist ein Meisterwerk. „Ich habe schon einen Vorabdruck gelesen,“ so der Geschäftsführer, „das ist eine sehr gute Sache geworden“.

Viel Unterstützung

Ein denkwürdiges Jahr war es, wie für alle Sportvereine im Kreis Olpe, auch für die Hünsborner. Mal das Jubiläum ganz außen vor gelassen. Für den Vorstand hatte sich ein Mehr an Arbeit gestellt. „Die Corona-Bestimmungen umzusetzen, war schon eine Herausforderung“, sagt Philipp Scherer. Aber er ist auch sehr dankbar: „Gerade in dieser Zeit haben uns sehr viele Menschen unterstützt, da hat sich gezeigt: Wenn Not am Mann ist, dann helfen auch alle mit. Das ist schon eine sehr schöne Erfahrung aus diesem Jahr.“