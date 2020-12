RW Hünsborn: Marius Grebe kommt vom FSV Gerlingen

Hünsborn/Olpe. Kurz vor Weihnachten haben sich im heimischen Fußball noch Spielerwechsel ergeben, beide mit Hünsborner Beteiligung.

So kann Landesligist SpVg Olpe einen weiteren Transfer vermelden: Simon Weber wechselt vom Liga-Konkurrenten RW Hünsborn ins Kreuzberg-Stadion. Der 21-jährige gut ausgebildete Allrounder, der vom FV Wiehl zu den Rot-Weißen gewechselt war, ist bereits voller Vorfreude: „Ich freue mich auf die SpVg Olpe und glaube, dass diese junge Truppe für die Zukunft gut aufgestellt ist,“ so wird er in der Mitteilung der SpVg zitiert.

Zur kommenden Saison wird Marius Grebe vom FSV Gerlingen zum Landesligisten Rot-Weiß Hünsborn in die WeberHaus-Arena wechseln. Das teilte Phillip Scherer, Geschäftsführer, mit. Bei dem 24-jährigen Torwart passe es einfach „sowohl sportlich, als auch menschlich“, so der sportliche Leiter Rade Lucic.