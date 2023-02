RW Hünsborn gerät beim SC Drolshagen mit 0:4 unter die Räder

Beim Hinspiel in Hünsborn können die Drolshagener Spieler noch acht Mal jubeln. Am Sonntag müssen sie sich mit einem 4:0-Heimsieg begnügen.

Drolshagen. Wieder eine klare Angelegenheit zwischen Drolshagen und Hünsborn. Nach dem 8:0 im Hinspiel gewinnt Drolshagen diesmal mit 4:0.

Dem SC Drolshagen reichte im Landesligaduell gegen RW Hünsborn eine durchschnittliche Leistung, um die Gäste mit einem ungefährdeten 4:0 (2:0)-Sieg nach Hause zu schicken. Damit halbierte die Elf vom Löffelberg nach dem 0:8-Heimdebakel im Hinspiel zumindest die Anzahl der Gegentore. „Gegen Kierspe müssen wir gewinnen, da gibt es keine Ausreden“, hatte Hünsborns Sportlicher Leiter Alfonso Rubio Doblas am Buscheid schon das Kellerduell gegen den Tabellenletzten im Blick.

Vorne harmlos und hinten anfällig: So präsentierten sich die Rot-Weißen und machten den Gastgebern das Toreschießen leicht. „Wir sind viel zu harmlos“, ärgerte sich Rubio Doblas. Sein Trainer Philipp Böhmer wollte zwar nicht alles „negativ sehen“. Aber die „individuellen Fehler im Defensivverhalten“ beschönigte Hünsborns Übungsleiter nicht. Die Gäste hätten am Buscheid wohl noch eine Stunde oder mehr spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Es gab zwar offensive Ansätze, meist eingeleitet von Masahiro Enjo, aber ernsthaft in Gefahr geriet die Abwehr um Kapitän Mirko Mester nicht.

Der Kapitän hätte Drolshagen schon nach vier Minuten in Führung bringen können. Nach einem Schrage-Freistoß stand Mester völlig frei vor Torhüter Jan Niklas Löcherbach, aber der etatmäßige Keeper der zweiten Mannschaft war auf dem Posten. „Wir hatten Probleme, in das Spiel zu kommen“, blickte Patrik Flender auf eine zerfahrene Anfangsphase mit vielen Fehlern auf beiden Seiten zurück.

Die Vorentscheidung fiel in der 35. und 40. Minute. Zwei Mal schaffte es die Gästeabwehr nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Im dritten oder vierten Versuch erhielt Oliver Weuste das Leder und erzielte ohne große Mühe die 1:0-Führung. Fünf Minuten später war Mike Schrage nach einem Weuste-Freistoß zur Stelle und machte aus dem Gewühl heraus das 2:0. „Drolshagen hat einfach die individuelle Qualität“, betonte Philipp Böhmer.

Die zweite Halbzeit plätscherte vor 150 Zuschauern weitgehend dahin, bis zur 71. Minute. Erst verfehlte Schrage knapp das Tor. Dann war die Hünsborner Abwehr nach einem Einwurf nicht im Bild, der aufgerückte Außenspieler Christian Rieder bedankte sich mit dem 3:0. Für den 4:0-Endstand sorgte der eingewechselte Mike Schwarz, der eine Schrage-Flanke unbedrängt in der 89. Minute ins Netz köpfen konnte.

Nach dem Abpfiff verschwanden die Drolshagener Spieler schnell in die warme Kabine. Dort blickte Trainer Patrik Flender auf „kein gutes Landesligaspiel, aber einen verdienten Sieg“ zurück. „Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt.“ Und die hatte Flender nach dem 0:5 in Soest auch gefordert. „Es ist wichtig, dass wir zurück in die Spur gekommen sind. Ich habe viele gute Sachen gesehen“, war der SCD-Coach mit dem Auftreten der Platzherren zufrieden.

„Fußballerisch war das kein gutes Spiel“, pflichtete Philipp Böhmer seinem Trainerkollegen bei. Einen Trost hatte der Ex-Mittelstürmer: Drolshagen habe seine Mannschaft ja nicht an die Wand gespielt. Ob sich bis zum Kierspe-Spiel die personelle Situation entspannt, konnte Böhmer nicht sagen. „Wir sind ziemlich gebeutelt.“ So fehlten am Buscheid drei Stammspieler, gab es auf der Ersatzbank kaum Alternativen. „Wir müssen punkten“, weiß Philipp Böhmer.

