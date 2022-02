RW Hünsborn fegt VSV Wenden mit 6:1 vom Löffelberg

Hünsborn. Hünsborn kann nach zweitem Sieg in Folge durchatmen. Wenden muss dagegen nach aufpassen, den Anschluss an rettende Ufer nicht zu verlieren.

Erneut gab es ein Torfestival beim Fußball-Landesligaderby zwischen RW Hünsborn und dem VSV Wenden. Aber anders, als beim 4:4 im Hinspiel am Schönauer Nocken, waren die Tore am Sonntag im Rückspiel am Hünsborner Löffelberg sehr einseitig verteilt. Mit 6:1 (3:1) hatten die Gastgeber am Ende vor 250 fröstelnden Zuschauern klar die Nase vorn.

Beide Team setzten damit den Trend der letzen Wochen fort. RW Hünsborn schaffte den zweiten in Folge und baute sein Polster auf die Abstiegsplätze auf fünf Punkte aus. Dagegen kassierte der VSV Wenden seine dritte Niederlage nach der Winterpause. Der Rückstand zum rettende Ufer schwoll damit auf fünf Punkte an.

Dementsprechend unterschiedlich waren auch die Gemütslagen der beiden Trainer nach der Partie: „Wir wollten nicht nur das Derby gewinnen, sondern uns auch ein wenig aus dem Abstiegskampf befreien. Das ist uns mit den Siegen in Brilon und heute sehr gut gelungen“, freute sich Hünsborns Trainer Timo Schlabach.

Dagegen war VSV-Trainer Jörg Rokitte nach der 1:6-Klatsche völlig bedient: „Wir hatten sicher nicht den Kader, bei dem ich erwartet habe, dass wir Hünsborn auseinander spielen. Aber ich erwarte schon, dass wir mit der notwendigen Konsequenz in die Zweikämpfe gehen. Wer so ein Zweikampfverhalten an den Tag legt wie wir, der hat es nicht anders verdient, dass es so kommt, wie es heute gekommen ist.“

Schilamow bringt VSV in Führung

Dabei hatte es für Rokittes Mannschaft gut angefangen. André Schilamow hatte die Gäste in der neunten Minute nach schöner Vorarbeit von Sascha Rokitte mit 1:0 in Führung gebracht. Doch darüber konnten sich die Wendener nur 120 Sekunden freuen. Denn da stieg Lukas Dettmer nach Ecke völlig unbedrängt hoch und köpfte den Ball zum 1:1 in die Maschen. „Das war ein Muster für das ganze Spiel“, schüttelte Jörg Rokitte den Kopf. Nur eine Viertelstunde später war das Spiel endgültig gedreht. Da hatte der kurz zuvor eingewechselte Morente nach einer tollen Einzelleistung das 2:1 für Hünsborn erzielt. In der 35. Minute bog Hünsborn dann endgültig auf die Siegerstraße ein. Dafür verantwortlich Wendens Ömer Hikmet Ömer, der den Ball nach einer scharfen Linksflanke vom Jan Prothmann zum 3:1 ins eigene Netz bugsierte. „Das war noch das einzige Gegentor, dass ich akzeptieren kann. So etwas kann bei den schwierigen Verhältnissen mal passieren“, meinte Jörg Rokitte.

Eigentorschütze sieht Rot

Nach der Pause ging es dann Schlag auf Schlag weiter. In der 55. Minute köpfte Tom Luis Siewer den Ball nach einer feinen Hereingabe von Morente aus kürzester Distanz zum 4:1 in die Maschen. Sieben Minute später traf Henry Stöver zum 5:1. Den Schlusspunkt zum 6:1 setzte Niko Krasniqi vier Minuten vor Schluss.

Zu diesem Zeitpunkt standen nur noch zehn Wendener auf dem Platz. Denn wegen einer Unsportlichkeit hatte Ömer Hikmet Aydin drei Minuten zuvor die Rote Karte gesehen. Damit muss Jörg Rokitte in den kommenden Wochen auf einen weiteren wichtigen Spieler verzichten.

Der VSV-Coach war nach dem Spiel mehr verärgert: „Ich kann mich mit vielem, was heute abgelaufen ist, nicht identifizieren. Da muss man sich nicht anderthalb Stunden in den Regen stellen, um sich solche Aktionen anzugucken, wo man nicht einmal den Hauch des Gefühls hat, dass man sich wehrt.“

Hünsborns Trainer Timo Schlabach freute sich dagegen zu Recht über den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben verdient gewonnen. Im Abstiegskampf muss man über die Zweikämpfe kommen. Das haben meine Spieler sehr gut gemacht und das war auch der Schlüssel zu unserem Sieg.“

