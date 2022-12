RW Hünsborn droht Rutsch auf Abstiegsplatz

Kreis Olpe. Abstiegsbedrohte Löffelberg-Elf muss weite Reise nach Bad Westernkotten antreten. Attendorn will Ergebnisdelle beenden.

Neben den drei Landesliga-Spielen im Kreis Olpe stehen noch zwei Auswärtspartien auf dem Spielplan.

SV Schmallenberg/Fredeburg – SV 04 Attendorn (Sonntag, 15 Uhr). Es sind für Ralf Sonnenberg nicht nur die verletzten, angeschlagenen oder kranken Spieler, die für die Ergebnisdelle der letzten Wochen beim Fußball-Landesligisten SV 04 Attendorn verantwortlich sind. „Für den einen oder anderen ist es ja auch ungewohnt, die ganze Zeit oben zu stehen. Das ist mental ziemlich anstrengend gewesen. Andere Mannschaften wie Menden sind das gewohnt“, hat der SV 04-Cheftrainer beobachtet, will dies aber nicht als Entschuldigung für die zuletzt nicht überzeugenden Leistungen gelten lassen. „Wir wollen da oben bleiben“, geht Sonnenberg sofort wieder in die Offensive.

Sollte in Schmallenberg gespielt werden können, kehren Jerome König, Dustin Langenberg, Christian Hagedorn und Jannik Selter in den Kader zurück.

Die Gastgeber wollten die Partie wegen ihrer Weihnachtsfeier auf Samstag vorziehen, aber dann hätten Attendorn vier Spieler gefehlt.

SuS Bad Westernkotten – RW Hünsborn (Sonntag, 14.30 Uhr). Das Spitzenspiel und Derby beim Tabellenführer Soest hat Bad Westernkotten klar verloren. Gegen Hünsborn sind die Erwitter aber Favorit. Nach der Niederlagenserie der letzten Wochen droht den Rot-Weißen ein Abrutschen auf die Abstiegsplätze. „Wir sind absolut konkurrenzfähig und wollen etwas mitnehmen“, fährt das Team vom Löffelberg laut Co-Trainer Kreshnik Himaj aber nicht chancenlos in die Soester Börde. Dabei verkennt der Mann an der Seite von Cheftrainer Philipp Böhmer nicht die „Achterbahnfahrt“ seines jungen und neu zusammengestellten Teams und ist mit den bislang 18 gesammelten Punkten „rundum zufrieden“. „Wir können mithalten und sind kein Kanonenfutter“, redet Himaj die eigene Elf stark. Für Ludwig Meier, der sich beim 1:3 gegen Dröschede am Fuß verletzt hat und operiert werden muss, hat die Winterpause schon begonnen.

