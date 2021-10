RW Hünsborn: Ärger über Platzverweis und lange Nachspielzeit

Hünsborn. 4:1 geführt, Platzverweis bekommen und dann noch den Sieg verspielt. Am Löffelberg sehen die Zuschauer ein turbulentes Spiel.

Bitterer Nachmittag für den Fußball-Landesligisten Rot-Weiß Hünsborn. Gegen den SC Berchum/Garenfeld führte die Mannschaft von Timo Schlabach fast über die gesamte Spielzeit, doch am Ende gelang den Gästen noch der Ausglich zum 4:4 (4:1).

„Wir haben heute eigentlich ein gutes Spiel gemacht und super Tore geschossen“, lobte RWH-Trainer Timo Schlabach die erste Halbzeit seiner Mannschaft. Innerhalb von drei Minuten sorgten Daniel Niklas (11.) und Jonathan Knott (14.) für eine beruhigende Führung. Nachdem Jerome Nickel (23.) für die Gäste verkürzte, legten Luca Künchen (37.) und Daniel Niklas (39.) noch vor dem Pausenpfiff nach. „Das war auch hochverdient, bis auf lange Bälle ist den Gegnern nichts eingefallen“, erklärte Schlabach.

Platzverweis als Zäsur im Spiel

In der zweiten Halbzeit folgte dann der Knackpunkt im Spiel aus Hünsborner Sicht. Nach einem Rempler sah Daniel Jung die gelb-rote Karte. „Das war schon sehr grenzwertig. Bei seiner ersten gelben Karte hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht. Der war auf jeden Fall nicht auf unserer Seite“, ärgerte sich Schlabach.

Kurz vor dem Platzverweis kamen die Gäste auf 4:2 heran, nachdem Christiab Deuerling getroffen hatte. Vier Minuten vor dem Ende kamen die Hagener Vorstädter dann zum Anschlusstreffer durch Jerome Nickel. Es folgte eine Nachspielzeit, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte. „Er zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an, was in meinen Augen viel zu viel war. Drei oder vier Minuten hätten es auch getan. Und in der siebten Minute der Nachspielzeit machen die den Ausgleich. Die haben in der zweiten Halbzeit aus drei Chancen, drei Tore gemacht. Da müssen wir einfach lernen, noch etwas cleverer zu spielen“, betonte Schlabach. Wieder war es Christian Deuerling, der die Kugel zum 4:4 über die Linie drückte.



RW Hünsborn: Grebe, Stöver (90+6. Ullah), Gian Luca Solbach, Schultze, Luca Solbach, Jung, Knott (57. Ludwig), Niklas (72. Uebach), Künchen, Prothmann, Schuchert (83. Arens).