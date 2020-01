Rüblinghausen startet von der Pole Position

Die Mannschaft von Avdi Qaka gewann alle ihre bisherigen vier Vorrundenspiele souverän. Auf den Plätzen der „Blitztabelle“ des Samstags folgt der SV Dahl/Friedrchsthal mit 10 zehn Punkten auf Platz 2. Die Überraschung war der neugegründete TSC Olpe 2019, der übernachtete auf Platz drei. Ausrichter TuS Rhode belegt aktuell den vierten Platz, der zum Halbfinal-Einzug berechtigt. Enttäuschend am Auftakttag war Titelverteidiger SpVg Olpe, der nur gegen die SG Lütringhausen/Oberveischede/ Kleusheim mit 2:0 gewinnen konnte. So geht’s am Sonntag in der Realschulhalle weiter:



Vorrunde



14.30 Dahl/Fr’thal - TSC Olpe 09

14.42 Rhode/Biggetal - SpVg Olpe

14.54 TSC Olpe 09 - SG LOK

15.06 Rüblinghausen - Dahl/Fr’thal

15.18 SpVg Olpe - FC Olpe 2019

15.30 Rhode/Biggetal - SG LOK

15.42 TSC Olpe 09 - SpVg Olpe

15.54 Rüblinghausen - FC Olpe 2019

Halbfinale

16.25 3. Vorrunde - 2. Vorrunde

16.40 1. Vorrunde - 4. Vorrunde

17.10 Neunmeterschießen um Platz 3

17.25 Endspiel.