Rüblinghausen peilt Platz unter den besten fünf Teams an

Der Countdown läuft: Durchschnaufen, entspannen und die Akkus aufladen. Trainingsauftakt beim Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen bei sommerlichen Temperaturen am Birkendrust und guter Stimmung.

Der Blick war beim lockeren Aufgalopp nach vorne gerichtet. In den nächsten Wochen muss der Schalter von Freizeit-in den Wettkampfmodus umgelegt werden , um in der äußerst starken und anspruchsvollen Fußball-Bezirksliga 5 schnell wieder Fuß zu fassen. Der Ball und ein intensives Aufwärmtraining standen in der gut zwei stündigen Trainingseinheit im Mittelpunkt des Geschehens. Cheftrainer Sebastian Wasem baute vor Beginn der Übungseinheit präzise seinen Parcours auf.

Der Schwerpunkt vor dem Saisonstart liegt in der Technikschulung, taktischen Maßnahmen mit deren Verinnerlichung so wie Athletik mit dem Ball. Das ist für den Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen ein Alleinstellungsmerkmal. In der heutigen und schnelllebigen Zeit gehen die Olper Vorstädter nur mit Nick Hooge aus dem eigenen Nachwuchs und ohne einen einzigen externen Zugang in die kommende und herausfordernde Spielzeit, dennoch wie in den vergangenen Jahren setzen die Olper Vorstädter auf eine Mixtur von erfahrenen Kräften wie der spielende Co-Trainer Johannes Burghaus, Max Niemann oder Kapitän Frederick Döppeler und aufstrebende Nachwuchskräfte aus dem eigenen Nachwuchs .

Spannungsabfall in der Rückrunde

„Das Ziel ist ein Platz unter den ersten fünf Teams der Liga“, so die Zielsetzung von Steffen Willmes an seine Mannschaft. Dennoch muss der Blick mit einer intensiven Analyse nach vorne gerichtet sein. „Insgesamt betrachtet liegt die Stärke der Mannschaft in der Geschlossenheit“, berichtet Steffen Willmes der sportliche Leiter des VfR Rüblinghausen und legte nach: „ Nach einer guten Hinrunde hatte die Mannschaft einen Spannungsabfall zu verzeichnen. Das Ziel und der Schwerpunkt ist eine deutlich bessere Offensivleistung zu erbringen und hier hat die Mannschaft die Aufgabe als Kollektiv diese anzugehen, sowie die Balance im Umschaltspiel zu optimieren. Über eigenen Besitzfußball möchten wir gute und zielführende Lösungen finden um für eine eigene Torgefahr zu sorgen. Wir sehen diese Situation aus der vergangenen Saison, aber auch als möglichen Entwicklungsschritt an, um daraus zu lernen.“

Eingesspielte Einheit

Das kann für den Rüblinghauser Trainer Sebastian Wasem ein Vorteil sein, denn er kann auf eine eingespielte Einheit zurück greifen. So hat er seiner Mannschaft eine knackige Vorbereitung verordnet, sprich 22 intensive Übungseinheiten und anspruchsvolle Test-Spiele. „Die Schwerpunkte sind die Stärkung des Defensivverbandes, denn wir haben durch persönliche Fehler zu viele einfache Gegentore erhalten“, sagte der Rüblinghauser Trainer Sebastian Wasem. „ Selbstverständlich gehört eine fußballerische und taktische Weiterentwicklung und eine Balance in unserer Spielweise dazu.“

Im ersten Vorbereitungsspiel gegen BC Eslohe war der VfR Rüblinghausen schon gut im Tritt, dennoch konnte, was verständlich ist, nicht alles auf Anhieb funktionieren. Der traditionelle Stadtpokal in Dahl mit dem Landesligisten SpVg Olpe, sowie den ambitionierten Kreisliga A-Vertretern wie Gastgeber SV Dahl/Friedrichsthal oder Eintracht Kleusheim geben wichtige Hinweise für die weitere Trainingsarbeit auf die kommende Spielzeit.

Über Leistungsgrenze gehen

Durch den Gewinn des Stadtpokals in Dahl/Friedrichsthal gegen den Landesligisten SpVg Olpe in der vergangenen Woche haben sich die Schützlinge von Trainer Sebastian Wasem mächtig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Vorbereitung geholt.

Hier kann der hochwertig besetzte Polygon-Cup in Drolshagen mit den Teilnehmer SC Drolshagen, FSV Gerlingen, RSV Meinerzhagen, SpVg Olpe, SV Ottfingenweitere Erkenntnisse bringen. Es sind Spiele über die komplette Spielzeit. „Diese Begegnungen können einen richtig weiterbringen, denn unsere Mannschaft wird Sonntag für Sonntag, ob zuhause oder bei Auswärtsspielen permanent gefordert. Wir wollen einen dominanten und dynamischen Fußball spielen. Variable Lösungen entwickeln, früh stören und dem Gegner mit einem hohen Pressing unsere Spielweise aufdrücken, dafür dient das Turnier in Drolshagen, denn es wird über die volle Spielzeit von 90 Minuten gespielt“, so Sebastian Wasem. „Ich erwarte von der Mannschaft dass sie an ihre absolute Leistungsgrenze und darüber hinaus geht“. Zum Schluss der Vorbereitung und eine Woche vor Meisterschaftsbeginn wartet noch der Westfalenligist FC Lennestadt in der heimischen Hensel-Arena auf den VfR Rüblinghausen.

