Rüblinghausen macht im Finale gegen Biggetal kurzen Prozess

Altenkleusheim. Fußball-Bezirksligist setzt sich in Endspiel in Altenkleusheim gegen C-Kreisligisten klar mit 5:0.

Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen wurde durch einen 5:0 (4:0)-Sieg in einem einseitigen Finale gegen die SF Biggetal Stadtpokalsieger von Olpe.

Moritz Melcher eröffnete den Torreigen, des weiteren trafen David Berg, Jonathan Nebel, Frederick Döppeler und Ben Schweikhard. Ohne einen Punktverlust und einem Torverhältnis von 16:1 spiegelte sich die Dominanz des VfR bei dem Turnier wider.

VfR-Trainer Sebastian Wasem war nach dem Finale erleichtert, denn einmal richtig eng., nämlich im Halbfinale. „Wir sind heilfroh über den Sieg. Der SV Dahl/Friedrichsthal hat uns im Halbfinale alles abverlangt. Bis zum Saisonstart liegt noch viel Arbeit vor uns.“

Würdiger Rahmen

500 Zuschauer bildeten in der Sportwoche am Siegerländer Heck einen würdigen Rahmen.

Eintracht Kleusheim war im Jahr seine 100-jährigen Jubiläums ein würdiger Gastgeber. Im schmucken und erneuerten Klubheim wurden die Zuschauer auf einer Videowand mit den aktuellen Ergebnissen und Tabellenständen immer wieder auf den neusten Stand gebracht. Es war eine Premiere, denn einen solchen Service gab es bisher nur beim Gemeindepokal in Wenden in der Halle. Insgesamt mussten die Torhüter 55 Mal den Ball ohne das Elfmeterschießen aus dem Netz holen. Torschützenkönig in dieser Sportwoche wurde Marcel Kühr (6) und Patrick Ochel (5) beide vom SV Dahl/Friedrichsthal.

Wohltuend: Die Schiedsrichter zeigten 14 Mal die gelbe Karte und keine einzige rote Karte wurde gezückt. Den Pokal und die Prämien überreichten Joachim Schlüter (Vorsitzender der Stadtsportverbandes Olpe), Peter Langer (stellvertretender Bürgermeister) und Leonardo di Bella (Geschäftsstellenleiter Sparkasse OWD).

„Eintracht Kleusheim hat das Turnier in dieser Woche unkompliziert über die Bühne gebracht“, lobte Joachim Schlüter den Ausrichter. Zufrieden äußerte sich auch Volker Köhler vom Vorstand der Gastgeber: „Wir haben eine Woche mit vielen spannenden Spielen gesehen.“

Die Fans sahen in Altenkleusheim ein packendes Semifinale zwischen dem A-Kreisligisten SV Dahl/Friedrichsthal und dem VfR Rüblinghausen, das der VfR Rüblinghausen mit 5:2 nach Elfmeterschießen für sich entschieden. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1 (die Torschützen: 1:0 Frederick Döppeler und Marcel Kühr per Elfmeter).

Im anschließenden Elfmeterschießen war VfR-Keeper Lennart Stracke der Held. Der Torhüter pariert die Elfer von Marcel Kühr und Christian Grammel, während Fredrick Döppeler, Maik Arens, Daniel Sobolweski und Max Remberg trafen.

Rhode wird Dritter vor Dahl

Im anderen Halbfinale setzten sich die SF Biggetal mit einem 2:0-Sieg gegen den B-Kreisligisten TuS Rhode durch. Durchweg positiv sah Maik Draut, der den SF-Trainer Markus Schneider vertrat den Auftritt seiner Mannschaft: „ Der zweite Platz ist überragend, aber im Endspiel konnten wir nicht mehr zulegen. Wir haben zwei Mal das Biggesee-Derby gegen den TuS Rhode gewonnen. Einfach überragend“.

Den dritten Platz belegte der TuS Rhode vor dem SV Dahl/Friedrichsthal. Die Rhoder waren damit sehr zufrieden. „Wir haben den Stadtpokal als eine intensive Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gesehen. Der Stadtpokal ist immer eine Prestigeangelegenheit und die Mannschaft und der Verein stehen in der Pflicht sich positiv dar zustellen“, resümierte der Rhoder Trainer Rafael Hütte. „Ich denke, wir haben es auch gemacht, denn man muss zwei Jahre Corona und die vielen krankheitsbedingten Ausfälle mit berücksichtigen“.

