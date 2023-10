Rüblinghausen hilft Altenhof an die Spitze

Kreis Olpe. Fußball-Bezirksliga 5: VfR schlägt Tabellenführer TSV Weißtal deutlich. Derbysiege für Rothemühle und Hünsborn.

Derbysiege für den SV Rothemühle und Rot-Weiß Hünsborn, sowie drei weitere Erfolg für die Mannschaften aus dem Kreis Olpe gab es am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga 5. In der Staffel 4 gab es eine deutliche Niederlage für die SG Serkenrode/Fretter.

SV Rahrbachtal – RW Hünsborn 1:2 (1:1). Ein spannendes Kreisduell sahen die 100 Zuschauer im Sportpark Rahrbachtal. Letztendlich hatten die Gäste aus Hünsborn beim 2:1 über den SV Rahrbachtal knapp die Nase vorn.

Abbas Attia krönte eine feine Einzelleistung nach elf Minuten mit dem 1:0 für die Gäste, die im Anschluss mehrmals am starken Rahrbachtaler Torhüter Oliver Schnitzler scheiterten. „Da müssen wir eigentlich schon höher führen“, ärgerte sich Hünsborn-Trainer Alfonso Rubio Doblas. Stattdessen nutzte Steven Weiskirch einen Abwehrfehler zum Ausgleich (37.) und hatte kurz vor Ende des ersten Durchgangs sogar noch die große Gelegenheit zum 2:1. Fünf Minuten nach Wiederbeginn kam Kürsat Tosun im Zweikampf mit Schnitzler zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelte Emre Ucak zur erneuten Gästeführung (51.). In den Schlusssekunden hätte der SV Rahrbachtal fast doch noch den Ausgleich bejubeln dürfen, doch Färber scheiterte mit seinem Kopfball. „Ein hochverdienter Sieg“, resümierte Rubio Doblas trotz der Riesenchance in der Nachspielzeit und atmete nach zuletzt zwei Niederlagen auf: „Das war gut für die Seele, gut für die Moral.“

Der SV Rahrbachtal bleibt nach dem 1:2 auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga 5, während RW Hünsborn auf Platz Fünf klettert.

SV Rahrbachtal: Schnitzler – E. Seferi, J. Oberste-Dommes, König (86. S. Oberste-Dommes), Bivolaku (31. Alff), Hatzfeld (72. F. Färber), M. Färber, Weiskirch, Y. Seferi, Zöllner (64. Scheppe), Bruchmüller.- RW Hünsborn: Freund – Tosun, Ucak, Schuchert, Schildt (73. Kinkel), Jung, Ullah, Patt, Stöver (15. Müller), Schlemmer, Attia.

SV Rothemühle - SC LWL 05 4:2 (2:2). Die wenigen Zuschauer am Rothenborn sahen ein Spiel mit zwei Gesichtern. Im ersten Durchgang waren die Attendorner Vorstädter die bessere Mannschaft. Andre Hinsche (27.) und Lukas Rameil (43.), sowie die Rothemühler Cihan Yaman (39.) und Nico Gerich (45+1) trafen zum 2:2-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren das Spiel und gingen durch Nico Gerich (65.), sowie Daniele Valido (90+4.) mit 4:2 in Führung. „ Es war von uns ein Spiel, das nicht unserem Tabellenplatz entsprach“, fasste SVR-Coach Avdi Qaka zusammen. „Wir waren im Gegensatz zum ersten Durchgang die bessere Mannschaft.“

SV Rothemühle: Omar; Schollemann (89. Valk), Schuchert (60. Özmen), Sayan (78. Aldogan). Schweitzer (90 + 2. Winheller), Nico Gerich, Müther, Bremicker, Yaman, Arndt-Hanno Gerich, Daniele Valido. - SC LWL 05: Sondermann. Rameil, Yilmaz, Marlon Klein, Arens, Aspelmeyer, Hermann, Konitzer (77. Stracke), Barnewitz (73. Selter), Busenius (60. Hiber), Hinsche.

SV Türk Attendorn – FC Hilchenbach 1:0 (0:0). Der Lauf des SV Türk Attendorn hält an. Das 1:0 über den FC Hilchenbach war bereits der vierte Sieg in Folge für die Hansestädter.

Für das Tor des Tages sorgte Volkan Kücükpehlivan per Elfmeter (53.). „Das war fußballerisch kein gutes Spiel“, gab Yasin Colak, Spielertrainer des SV Türk Attendorn zu: „Es war gerade mental die erwartet schwere Aufgabe und am Ende ein Arbeitssieg.“ Die Freude über die drei Punkte trübte die rote Karte von Furkan Köseoglu, der sich kurz vor dem Ende zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ (90.).

SV Türk Attendorn: Fuchs – Danis, Colak, Bahovic, A. Kalkan (85. Sangiorgio), Gencol, E. Licina (63. S. Licina), V. Kücükpehlivan (77. Tomic), M. Kalkan, Gürsoy (82. Uysal), Köseoglu

TSV Weißtal – VfR Rüblinghausen 1:4 (0:1). Ein dickes Ausrufezeichen setzte der VfR Rüblinghausen auswärts beim TSV Weißtal. Die Mannschaft von Sebastian Wasem bezwang den Tabellenführer mit 4:1. „Wir sind natürlich nicht hierhin gefahren, um uns abschießen zu lassen, sondern wollten schon was holen. Dass es am Ende so deutlich wird, ist natürlich umso schöner“, freute sich Wasem nach dem Auswärtssieg.

Dennis Schürholz brachte den VfR bereits nach acht Minuten in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel egalisierten die Gastgeber den Rückstand durch Endrit Curri (52.). Wasem: „Nach dem 1:1 hatten wir eine Phase, die wir überstehen mussten. Da hätte das Spiel kippen können.“ Doch ab der 69. Spielminute begannen die Festspiele des Frederik Döppeler. Mit einem Hattrick binnen zwölf Minuten (69., 76., 81.) entschied er die Partie quasi im Alleingang und ließ auch seinen Trainer Sebastian Wasem jubeln: „Ich will keinen herausheben, das war insgesamt sehr gut. Aber für Freddy freut es mich sehr, gerade weil er in den letzten Wochen einige Chancen vergeben hat.“

VfR Rüblinghausen: Ruegenberg – Cordes, Crico (46. Hooge), Schürholz (57. Theile), Döppeler, Niemann, Heuel (89. Remberg), Schieritz, Sobolewski, Kalisch (89. Stahl), Schweikart (85. Burghaus)

FC Altenhof - FC Freier Grund 3:1 (1:1). Der FC Altenhof nutzte die Gunst der Stunde und schob sich dank des Rüblinghausener Sieges an die Tabellenspitze der Bezirksliga 5.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, mit dem FC-Trainer Mike Brado, der zunächst auf Jannik Schneider verzichten musste, nicht zufrieden sein konnte. Mit einem listigen Hackentor brachte Justin Groos (21.) seine Farben mit 1:0 in Führung, aber das Altenhofer Spiel wurde nicht besser. So war es nicht verwunderlich, dass Luca Kreuz (30.) zum 1:1 traf. „Ich bin bei der Pausenansprache etwas deutlicher geworden und habe unsere Defizite klar angesprochen“, sagte der Altenhofer Trainer Mike Brado. „Durch die Einwechslung von Jannik Schneider haben wir ein komplett anderes Spiel gesehen“ Bilal Yashi (74.) brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. In der Schlussphase handelte sich der Altenhofer Henrik Stahl die gelb-rote Karte ein. In Unterzahl erhöhte der FC Altenhof die Schlagzahl und erzielte durch Jonas Schneider (87.) den Endstand.

FC Altenhof: Hagenbäumer; Rademacher, Becker, Marcel Schneider (46. Jannik Schneider), Ezekewe (75 Habibi), Lennart Becks (62. Yahsi), Jonas Schneider (89. Schmidt), Faust, Groos, Özdemir (89. Jannis Becks), Stahl

Kiersper SC – VSV Wenden 5:3 (2:1). Eine Woche nach dem 9:0-Kantersieg über den SV Rahrbachtal zog der VSV Wenden beim Kiersper SC den Kürzeren. Dabei erwischte Marco Carbottas Elf einen Start nach Maß. Nach sechs Minuten zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt im Strafraum des KSC, André Schilamow nahm die Einladung an und verwandelte zur frühen Gäste-Führung. Doch Fatih-Arif Temel (18.) und Jonas Rempel (26.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Sekunden nach Wiederbeginn war es erneut Temel, der zum 3:1 traf (47.). Der VSV stellte durch den zweiten Treffer von Schilamow den Anschluss wieder her (60.). Kurz darauf traf der Kiersper Luca Niemiec doppelt. Für die Entscheidung sorgte er damit allerdings nicht, denn nur wenige Minuten nach seinem 4:2 (67.) brachte der KSC-Verteidiger den Ball im eigenen Tor unter und den VSV Wenden wieder ins Spiel (72.). Tief in der Nachspielzeit war es Daniel Barch, der mit dem 5:3 die letzten Zweifel am vierten Sieg in Serie für den Kiersper SC beseitigte (90+5.).

VSV Wenden: Ropte – Beitzel, Dalli Salhioui, Stracke (46. Ekizoglu), Marques Correia, Akbas, Schilamow, Dalmann, Alitjaha, Jäger, Kesen

SV Hüsten – SG Serkenrode/Fretter 4:0 (1:0). In der Bezirksliga 4 musste die SG Serkenrode/Fretter eine enttäuschende 0:4-Pleite beim SV Hüsten hinnehmen.

Zwei Doppelpacker entschieden die Partie zugunsten der Gastgeber. Denis Rodrigues Gomes gelang das Tor zur 1:0-Pausenführung (38.). Im zweiten Durchgang schraubten zweimal Ibrahima Camara (51., 78.) und erneut Rodrigues Gomes (64.) das Ergebnis in die Höhe.

Mit der Niederlage in Hüsten wartet das Team von Tobias Kleppel und Gregory Zoran seit drei Spielen auf einen Sieg und trifft nächste Woche auf Schlusslicht SG Winterberg/Züschen.

SG Serkenrode/Fretter: Spreemann – Arens, Kleppel, F. Schmidt-Holthöfer (90. P. Schmidt-Holthöfer), Berkowitz (70. Florath), Engelmann, Schmidt, Heimes, Stengritt, Bauerdick (63. Gies), Korte.

