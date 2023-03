Rubio Doblas soll RW Hünsborn vor Abstieg retten

Hünsborn. Nach der Trennung von Philipp Böhmer übernimmt Sportlicher Leiter auch das Traineramt beim akut abstiegsbedrohten Landesligisten am Löffelberg.

Am Ende sprachen die Ergebnisse gegen Philipp Böhmer und Kreshnik Kiki“ Himaj. Nach nur einem Zähler aus den letzten acht Punktspielen, einer miserablen Torausbeute und dem Abrutschen auf Tabellenplatz 15 trennte sich Fußball-Landesligist RW Hünsborn am Donnerstag von seinem Trainerduo (wir berichteten).

Im Spiel bei seinem Ex-Klub TSV Weißtal sitzt der Sportliche Leiter Alfonso Rubio Doblas am Sonntag auf der Trainerbank der Gäste. Bereits am Donnerstagabend leitete der 47-Jährige die erste Trainingseinheit auf dem Löffelberg.

Für Alfonso Rubio Doblas ist die Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter nichts Neues. Das hat er zuletzt beim Oberligisten TuS Erndtebrück gemacht und davor vier Jahre beim TSV Weißtal, dem Gegner am Sonntag. „Das ist ausschließlich eine sportliche Entscheidung“, betont Rubio Doblas.

Der Vorstand habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. In einer von Thorsten Arns (Vorstand Sport) und Florian Halbe (1. Geschäftsführer) unterzeichneten Pressemitteilung heißt es: „Nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz und dem Negativlauf aus zuletzt einem Punkt aus den vergangenen acht Spielen, möchte der Verein der Mannschaft einen neuen Impuls geben, um das ausgerufene Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“ Der Verein, so heißt es weiter, ist Cheftrainer Philipp Böhmer und seinem Co-Trainer „Kiki“ Himaj dankbar, „dass sie die Trainerämter im Sommer 2022 in einem sehr schwierigen Umbruch übernommen haben.“

Sportliche Achterbahnfahrt

Die Hinrunde glich einer sportlichen Achterbahnfahrt mit zwar 19 Punkten, aber zehn zum Teil klaren Schlappen und einer Siegesserie im September. Die Rückrundentabelle sieht die Rot-Weißen mit vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:12 als Schlusslicht. „Wir wissen, dass wir uns in einer ganz schwierigen Situation befinden“, kennt Alfonso Rubio Doblas mit seiner 14-jährigen Trainererfahrung natürlich den Ernst der Lage.

Beim 0:4 in Drolshagen habe das Team „vernünftig mitgehalten“. Rubio Doblas: „Das bringt unter dem Strich aber nichts.“ Entscheidend für die Bewertung des Vorstandes, nicht mit dem Trainerduo weiterzumachen, ist dann die 0:2-Heimpleite gegen den Tabellenletzten Kiersper SC gewesen. Nach der Partie hatte Cheftrainer Philipp Böhmer unserer Zeitung gesagt: „Ich weiß auch nicht, was mit meiner Mannschaft los war. Es ist schwer, das in Worte zu fassen.“

Trotzdem hätte Alfonso Rubio Doblas am Montag nach dem Spiel nicht daran gedacht, am Sonntag gegen seinen Ex-Verein Weißtal auf der Hünsborner Trainerbank zu sitzen. „Der Vorstand wollte eine Veränderung herbeiführen.“ Erst auf seiner Jahreshauptversammlung Ende Januar hatte der Verein die Verlängerung mit Philipp Böhmer und Kreshnik Himaj zur Saison 2023/24 bekanntgegeben. Der ehemalige Stürmer Böhmer vom frischgebackenen Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn übernahm im Sommer 2022 am Löffelberg seine erste Trainerstelle. Keine leichte Aufgabe für den damals 34-Jährigen, denn der Landesligist steckte in einem großen personellen Umbruch.

Der nach außen ruhig und abwägend wirkende Böhmer sieht sich als „Typ, der keine großen Interviews gibt“ und erst recht keine schmutzige Wäsche waschen will. „Heute muss man mit allem rechnen“, bleibt der Ex-Trainer seiner introvertierten Linie treu, macht dem Verein keine Vorwürfe und verweist auf dessen Stellungnahme. „Ich kann das ohnehin nicht ändern.“ Eines stellt Philipp Böhmer aber klar: „Mit der Mannschaft gibt es keine Probleme, das kann ich ausschließen.“ Das sieht auch sein Nachfolger Alfonso Rubio Doblas so. „Ich habe ein vernünftiges Verhältnis mit Philipp, es gibt keine Probleme mit der Mannschaft. Es ist ausschließlich eine sportliche Entscheidung.“ Und auch deshalb nimmt der A-Lizenzinhaber die Spieler gegen Weißtal in die Pflicht. Bis zum Saisonende steht Rubio Doblas, der sechs Jahre für RW Hünsborn gespielt hat, als Interimstrainer zur Verfügung. Aber die Suche nach dem künftigen Übungsleiter hat schon begonnen.

