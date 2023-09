Rothemühle setzt sich in der Spitze fest

Kreis Olpe. Rothemühle schafft 3:1-Sieg in Rüblinghausen. RW Hünsborn dreht 0:3-Rückstand in 5:3 um.

Der SV Rothemühle bleibt erster Verfolger des TSV Weißtal in der Fußball-Bezirksliga 5. Im Tabellenkeller feierte der SV Türk Attendorn einen wichtigen Sieg beim VSV Wenden.



VfR Rüblinghausen - SV Rothemühle 1:3 (0:1). Die Mannschaft vom Rothenborn war vor allem in ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Die Schützlinge von SVR-Trainer Avdi Qaka hatten eine Vielzahl an Tormöglichkeiten zu verzeichnen. So rettet VfR-Keeper Lukas Ruegenberg gegen Cihan Yaman (35.) großartig und Max Niemann kratze den anschließenden Kopfball des Rothemühlers Marc Bremicker mit einer spektakulären Aktion von der Torlinie des VfR-Tores. Nur wenig später war es der Rothemühler Nico Gerich, der die Gästeführung verpasste. Ein lässiges Abspiel vor dem Rüblinghauser Strafraum nutzte Nico Gerich (40.) zur verdienten 1:0-Pausenführung. Im ersten Durchgang hatten die Hausherren kaum Torchancen zu verzeichnen, waren zu unentschlossen und in letzter Konsequenz fehlte die Passgenauigkeit. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste kurzzeitig Probleme wegen einer taktischen Umstellung auf die Fünferkette. Frederick Döppeler (57.) erzielte den 1:1-Ausgleich für den VfR. Nun kam der SV Rothemühle wieder besser ins Spiel. Cihan Yaman (85.) brachte seine Farben mit 2:1 in Führung. Die Vorentscheidung am Birkendrust. Nun setzten die Schützlinge von VfR-Trainer Sebastian Wasem alles auf eine Karte, doch der eingewechselte Tom Arens (87.) machte mit dem 3:1- Endstand endgültig den Deckel drauf. „Ich denke, es war ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft“, fasste der Rothmühler Trainer Avdi Qaka die 90 Minuten am Birkendrust zusammen.



VSV Wenden - Türk Attendorn 1:2 (0:2). Der VSV Wenden steckt weiter in der Krise und musste sich, nach bis dahin drei Unentschieden und einer Niederlage, auch im Heimspiel gegen den SV Türk Attendorn mit 1:2 geschlagen geben. Für die Hansestädter hatten zunächst Emre Gencol (10.) und Christopher Brock (21.) zur 2:0- Führung getroffen, welche Andre Schilamow (54.) nur noch verkürzen konnte. ,,Bei den hohen Temperaturen musste man an seine Grenzen gehen und wir haben in der ersten Halbzeit verdient mit 2:0 geführt“, so Attendorns Spielertrainer Yasin Colak: ,,Wenden ist dann aber stark aus der Kabine gekommen und hat auch verdient verkürzt. Im weiteren Spielverlauf haben sie uns dann unter Druck gesetzt und es wurde hin und wieder brenzlig. Wir konnten aber gut verteidigen und waren nach Kontern immer wieder gefährlich.“ Es war der erste Saisonsieg für die Colak- Elf.



SC LWL - FC Hilchenbach 5:2 (2:1). Die letzten 20 Minuten hatten Bayram Celik zwar nicht mehr gefallen. Aber insgesamt war der Trainer des SC LWL 05 nach dem 5:2 (2:1)-Heimsieg gegen den FC Hilchenbach mit der Leistung seiner Elf „sehr zufrieden“. Zudem feierte Luca Uwe Herrmann nach Verletzungspause sein Comeback und traf sofort. „In der zweiten Hälfte wollte ich mehr Power in der Offensive haben“, begründete Celik seine Umstellungen. Die Torschützen: 0:1 Sahli (30.), 1:1 Marlon Klein (35.), 2:1 und 3:1 Sebastian Arens (45. und 58.), Dennis Busenius (61.), 5:1 Herrmann (64.), 5:2 Hochholz (66.).





RW Hünsborn - SG Mudersbach/Brachbach 5:3 (0:3). Einen sensationellen Spielverlauf bekamen die Zuschauer am Hünsborner Löffelberg zu sehen. Nachdem die Gäste aus dem Kreis Altenkirchen, nach Toren von Luca Zips (9.), Jan Pfeifer (19.) und Kai Pfeifer (45.), mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeitpause gegangen waren, drehten die Hünsborner in der zweiten Halbzeit auf, und Emre Ucak (E, 56.), Kürsat Tosun (58.), Bastian Schildt (82.), Abbas Attia (88.) und Iliass El Quariachi (90+5.) erzielten die Treffer zum 5:3- Endstand. ,,Die Gäste haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und die Führung war verdient, sodass wir in der Halbzeit, mit drei Wechseln, reagieren mussten. Wir haben dann hopp oder top gespielt und sind mit drei Stürmern sehr gut ins Spiel gekommen. Aufgrund der vielen Torchancen war der Sieg verdient“, meinte Hünsborns Trainer Alfonso Rubio Doblas, der ein goldenes Händchen bewiesen hatte, denn seine letzten drei Torschützen hatten bei Spielbeginn noch auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen.



TuS Plettenberg - FC Altenhof 0:2 (0:2). Der FC Altenhof bleibt Spitzenreiter TSV Weißtal und dem Zweiten SV Rothemühle auf den Fersen. Ein Doppelpack von Jonas Schneider (20., 37.) entschied die Partie zugunsten der Gäste, die weiter punktgleich mit dem SVR sind.



FC Freier Grund - SV Rahrbachtal 4:0 (3:0). Aufsteiger SV Rahrbachtal kassierte beim FC Freier Grund mit 0:4 die vierte Saisonniederlage und rutschte auf den vorletzten Platz ab. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber Florian Schwarz gegen die ersatzgeschwächten Gäste mit 3:0 in Führung. Zunächst war es Patrick Enkirch, der nach einer Flanke am schnellsten schaltete und seine Mannschaft in Front brachte (24.), gefolgt vom Doppelpack Patrick Diehls (28., 38.), der beide Male seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis stellte und sein Trefferkonto auf nun acht Tore aufstockte. Das Sahnehäubchen auf den souveränen Heimsieg setzte Luis Zimmermann mit dem 4:0-Endstand (85.). „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Rahrbachtals Spielertrainer Venhar Bivolaku.

