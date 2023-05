Rot-Weiß Hünsborn hat es erwischt

Kreis Olpe. Abstieg aus der Fußball-Landesliga ist besiegelt für die Elf vom Löffelberg. SV 04 Attendorn setzt seinen Lauf fort.

In der Fußball-Landesliga sind bereits vor dem letzten Spieltag alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Der BSV Menden sichert sich den zweiten Platz hinter Meister Westfalia Soest und auch die fünf Absteiger stehen fest.

FC Dröschede – RW Hünsborn 3:2. Einer davon kommt aus dem Fußballkreis Olpe. Nach 13 Spielzeiten in der Landesliga ist Rot-Weiß Hünsborn mit der 2:3-Niederlage beim FC Borussia Dröschede abgestiegen. „Es ist natürlich extrem bitter. Das will keiner. Aber den Klassenerhalt haben wir nicht heute in Dröschede verspielt“, zeigte sich Trainer Alfonso Rubio Doblas gefasst. Es war von vornerein klar, dass ein Sieg her musste für sein Team. Und der Start lief optimal, denn in der 14. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt im Strafraum der Gastgeber. Emre Ucak verwandelte zum 1:0 für Hünsborn. „Danach müssen wir eigentlich das 2:0 machen“, blickte Rubio Doblas zurück. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Robin Wodniok nutzte einen haarsträubenden Stockfehler in der RWH-Defensive aus. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren das Spiel komplett und gingen durch einen Doppelschlag in der 54. und 62. Minute von El Gattas und Friedberg sogar mit 3:1 in Führung. Hünsborn bewies Moral, kam nach einem schönen Angriff über Ucak durch Torjäger Michel Schuchert auch nochmal auf 2:3 ran, doch es sollte nicht reichen.

SpVg. Olpe – SV Brilon 0:0. Mit einer Nullnummer verabschiedet sich Munir Saida aus dem Kreuzbergstadion. Das freute die Gäste, denn durch die Niederlagen der Konkurrenz darf der SV Brilon für die Landesliga planen.

TSV Weißtal – SV 04 Attendorn 1:2. Dafür sorgte unter anderem der SV 04 Attendorn, der in Weißtal den sechsten Sieg in Serie feierte. Kapitän Dustin Langenberg sorgte bereits nach sechs Minuten für die Führung, die Jannik Lenninger kurz vor der Pause ausbaute (42.). Den Gastgebern gelang durch den eingewechselten Tom Bette spät der Anschlusstreffer (90.).

SC Drolshagen – TuS Langenholthausen 2:0. Die Buscheid-Elf fuhr nach sieben sieglosen Spielen mal wieder einen Dreier ein. Mike Schrage (15.) und Jan-Luca Reiss (78.) trafen zum Sieg.

FSV Gerlingen – RW Erlinghausen 1:1. Einen Achtungserfolg landete der FSV Gerlingen beim 1:1 gegen den Tabellendritten RW Erlinghausen. Nach einer Viertelstunde lagen die favorisierten Gäste durch Kevin Kraemer vorne, es war das 100. Tor der Marsberger. Doch die Mannschaft von Dominik Dapprich blieb im Spiel und belohnte sich in der 73. Spielminute mit dem Ausgleich.

