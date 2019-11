Rodejohann und Koulaxidis, zwei Schiedsrichter-Urgesteine

Kirchveischede. Auf ihrer letzten Schulung ehrten die Schiedsrichter des Kreises Olpe ihre Jubilare.

Kein Mensch, der ihn sieht, würde es für möglich halten, dass dieser Mann 75 Jahre alt ist. Was Konstantin Koulaxidis so jung hat bleiben lassen, ist spekulativ. Aber eine 45 Jahre lange Karriere als Fußball-Schiedsrichter dürfte dazu beigetragen haben. Stichwort. Bewegung in der frischen Luft, Kommunikation mit jungen Menschen, die Herausforderung, blitzschnell und präzise zu entscheiden.