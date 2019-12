Robin Meyer hat Chancen auf die Paralympics 2020 in Tokio

Kaum zu glauben, aber wahr: Es ist auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, seit Robin Meyer (19) vom SSV Elspe zusammen mit Torwart Simon Kümhof vom SV Heggen den Kreis Olpe bei der Fußball-WM der CP-Fußballer in Sevilla vertreten hat Die deutsche Nationalmannschaft belegte in Südspanien den zehnten Platz.

Für Robin Meyer war es ein ganz besonders ereignisreiches Jahr 2019. Kurz vor der WM machte er sein Abitur am Gymnasium Maria Königin in Altenhundem und im September begann der 19-Jährige eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Thyssen-Krupp in Finnentrop.

Bis zum Sommer trainierte Robin Meyer zudem regelmäßig bei Bayer Leverkusen in der Leichtathletik. Zur Erinnerung: 2018 wurde Robin Meyer Deutscher Meister über 100 und 200 Meter in der Para-Leichtathletik.

Die Leverkusener waren damals so begeistert, dass sie ihm eine Lehrstelle bei Bayer anboten, weil sie sein großes Talent sahen und ihm große Chancen zur Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020 in Tokio einräumten.

Gute Zeiten

Robin Meyer war schon im Frühjahr klar: Ausbildung, Fußball und Leichtathletik - das würde zeitlich auf die Dauer eng werden. Er entschied er sich für Fußball. „Das ist sportlich meine große Liebe und wird es auch bleiben.“

Doch nun kam wieder Bewegung in die Verbindung Robin Meyer/Leichtathletik. „Vor zwei bis drei Wochen hat mein Trainer Conny Fritsch angerufen. Da haben wir uns unterhalten, was so ansteht. Und dabei hat er mir mitgeteilt, dass auch ich gute Chancen auf die Teilnahme an den Paralympics hätte. Denn ich sei mit meinen Zeiten Zweiter der Weltrangliste“, berichtet Robin Meyer.

Wann er diese Zeiten gelaufen habe, sei ihm gar nicht so bewusst. „Bis kurz vor der WM bin ich ja noch regelmäßig nach Leverkusen gefahren und habe noch an zwei oder drei Wettkämpfen teilgenommen. Dann war ich in der Abi-Zeit noch bei einem Lehrgang in der Schweiz. Ja, da wird dann wohl irgendwann mal eine gute Zeit dabei gewesen sein“, lacht Robin Meyer.

Jetzt plant er ernsthaft, das Leichtathletik-Training wieder aufzunehmen. „Aber es muss halt auch alles zeitlich passen. Wenn ich wie im Moment mit der Arbeit um 6.15 Uhr anfange, geht es. Dann bin ich um 14.15 fertig. Wenn ich aber bis halb vier arbeiten muss, dann schaffe ich es zeitlich nicht“, sagt Robin Meyer.

Conny Fritsch selbst hat auch gute Karten, als 400-Meter-Läufer an den Paralympics teilzunehmen. „Er möchte selbst auch gerne nach Tokio. Er hat natürlich sehr gerne, dass Robin mitfliegt, weil beide gute Chance haben, dort etwas zu reißen,“ sagt Robins Vater Michael Meyer, „aber er muss jetzt erstmal wieder den Fuß in die Tür bekommen.“ Seit einem knappen halben Jahr hat Robin Meyer keine Leichtathletik mehr trainiert. „Bis Juni hat er Zeit, sich für die Paralympics zu qualifizieren. Wenn er wirklich nach Tokio will, werden wir ihn mit aller Kraft unterstützen,“ so sein Vater.

Und dann stehen neben der möglichen Paralympics-Teilnahme drei weitere interessante Aufgaben mit der CP-Nationalmannschaft im Raum. Zunächst wieder vor der eigenen Haustür. Vom 20. Bis 22. März ist zum dritten Mal ein Trainingslager im Elsper Wiesengrund. „Für die Unterstützung und Hilfe möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich beim SSV Elspe und allen Sponsoren bedanken“, so Michael Meyer.

Das große Ziel der CP-Nationalmannschaft ist WM-Qualifikation vom 17. Juni bis 2. Juli in Barcelona. Und dann liegt eine Einladung für zwei Spiele gegen die CP-Nationalmannschaft der USA im August in Amerika vor. Da ist nur ein Haken. Michael Meyer: „Den Aufenthalt in den USA würden die Amerikaner bezahlen. Der Flug für 16 Personen müsste aber selbst bezahlt werden.“ So sei die Reise nach Übersee wohl nur mit Hilfe von Spenden möglich. Doch ob mit oder ohne Tokio und den USA. Eines steht fest. „Durch meine sportlichen Aktivitäten habe ich viel von der Welt gesehen. Ich war schon in den Niederlanden, Dänemark, im Sommer geht es zum zweiten Mal nach Spanien. Vielleicht jetzt noch USA und Tokio. Das ist schon eine kleine Weltreise und eine tolle Sache“, sagt Robin Meyer.

Die größte Unterstützung erhält Robin Meyer von seinem „größten Fan“, Vanessa Garbus, mit der er seit Anfang des Jahres befreundet ist und mit der er auch zusammen das Abitur gemacht hat. „Sicher ist das alles sehr zeitaufwändig. Aber ich stehe vollkommen dahinter und unterstütze Robin total. Ich habe ihm auch gesagt, wenn er wirklich nach Tokio möchte, dass ich dann mit ihm fliegen könnte. Und ich würde auch in Amerika mit dabei sein, wenn das funktioniert.“