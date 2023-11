Remberg und die irre Nachspielzeit in Rüblinghausen

Altenhof Und jetzt herrscht Gleichstand und damit noch mehr Spannung an der Spitze! Der FC Altenhof und der TSV Weißtal sind gleichauf.

VfR Rüblinghausen – VSV Wenden 4:2 (2:1). Das Kreisderby am Rüblinghauser Birkendrust war nichts für schwache Nerven, und am Ende entluden sich die Emotionen mit einem Schlag in grenzenlosem Jubel. In der Nachspielzeit entschied der eingewechselte Maximilian Remberg (90. und 90+4.), der für den verletzt ausgeschiedenen Kapitän Frederik Döppeler gekommen war, die Begegnung gegen den VSV Wenden. Was eine spektakuläre Schlussphase.

Rembergs Doppelschlag in Kurzform: Der Treffer zum 3:2 fiel nach einer Flanke von Robin Stahl per Flachschuss, und der Schlusspunkt zum 4:2 nach einer Flanke von Nico Schieritz. Remberg traf genau in den Knick.

Der Gastgeber hatte den besseren Start erwischt und ging durch Frederik Döppeler (4.) und Jonas Kalisch (15.) verdient mit 2:0 in Führung. Durch Andre Schilamow (31.) kam der VSV zum 2:1 Anschluss und Mohamed Dalli Salhioui (62.) glich für die Schützlinge des Wendener Trainer Marco Carbotta zum 2:2 aus. Denn sie hatten die reifere Spielanlage, während der VfR Rüblinghausen das deutlich bessere Chancenplus auf seiner Seite hatte. „Entscheidend war das wir heute von der Bank nachlegen konnten und das Momentum für uns hatten“, bilanzierte der Rüblinghauser Trainer Sebastian Wasem.

FC Altenhof – SG Mudersbach/Brachbach 5:1 (1:1). Gleichgezogen mit dem Spitzenreiter TSV Weißtal ist der FC Altenhof. Die Grün-Weißen vom Winterhagen waren beim 5:1 (1:1) Heimsieg gegen die SG Mudersbach/Brachbach die spielbestimmende Mannschaft. „Ein absolut überzeugender Sieg meiner Mannschaft“, befand der Altenhofer Trainer Mike Brado, „bei einer etwas besseren Chancenauswertung wäre der Sieg noch deutlicher ausgefallen“. Jannik Schneider (15.) brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front. Die einzige Chance der Gäste nutzte Marius Dreker (45.) per Elfmeter mit dem Pausenpfiff zum 1:1 für die Mannschaft aus dem AK. Nach dem Wechsel diktierte der FCA weiter das Spielgeschehen. Lennart Becks (57., 66. und 79.) sorgte mit einem Hattrick zum 4:1 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Jonas Schneider (90+1) zum 5:1.

TSV Weißtal - SV Türk Attendorn 0:0. Im spannenden Spitzenspiel luchsten die Hansestädter dem Tabellenführer auswärts ein torloses Unentschieden ab. Die Gernsdorfer hatten zwar viel Ballbesitz, aber die Gäste hätten, nach guten Chancen, u.a. setzte Spielertrainer Yasin Colak in der 30 Spielminute einen Kopfball nur an den Innenpfosten, auch mit einer Führung in die Pause gehen können. ,,In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann taktisch geprägt und nach dem Schlusspfiff war es ein gerechtes Unentschieden“, so Colak, der mit seiner Mannschaft weiterhin Rang vier belegt.

Kiersper SC - SV Rothemühle 4:2 (2:1)

Auf dem Kunstrasen am Felderhof war Jonas Rempel das große Schreckgespenst für die Elf vom Rothenborn. Der Stürmer hatte einen Sahnetag erwischt und erzielte alle vier Treffer (20., 29., 70. und 89.) für die Märkischen. Für die Gäste konnten Moritz Schweitzer (43. Elfmeter) und der eingewechselte Arndt Hanno Gerich (64.) nur zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgleichen.





Fort. Freudenberg - SC LWL 05 2:0 (0:0). Der SC LWL musste sich im Siegerland mit 0:2 geschlagen geben. Für die Gastgeber erzielten Dustin Holzhauer (46.) und Tom Weinstock (87. Elfmeter) die beiden Treffer. ,,Wir mussten verletzungsbedingt schon sehr früh zweimal wechseln und danach umstellen, aber die erste Halbzeit war trotzdem ausgeglichen“, meinte LWL‘ s Sportlicher Leiter Thomas Rinscheid: ,,Nach der Pause haben wir dann, nach nur wenigen Sekunden, den ersten Gegentreffer bekommen und Freudenberg war in der Folge die bessere Mannschaft. Wir konnten uns zwar nochmal steigern, aber am Ende war es doch ein verdienter Sieg für die Gastgeber.“





TuS Plettenberg - SV Rahrbachtal 3:2 (0:2). Bis zur Halbzeitpause sah es so aus, als wenn das Schlusslicht den zweiten Saisonsieg feiern könnte, denn Moritz Färber (32.) und Jannik Hatzfeld (42.) hatten die Tore zur überraschenden Halbzeitführung erzielt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf dann das Tempo und Daniel Dintinger (50.), Konstantinos Sarris (60.) und Alexei Andreevic Stiber (80.) sorgten mit ihren Treffer für einen knappen Heimsieg, Für die Elf von Spielertrainer Venhar Bivolaku war es die bereits achte Niederlage in Folge.





FC Freier Grund - RW Hünsborn 2:2 (1:0). Die Kicker vom Löffelberg mussten sich mit einem Unentschieden am Ludwigseck in Salchendorf zufrieden geben. Für die Südsiegerländer hatte zunächst Leon Dhariwal die Halbzeitführung erzielt, bevor Bastian Schildt (46.) und Abbas Attia (67.) für Hünsborn einnetzen konnten. Für den Ausgleich sorgte dann Freier Grunds Spielertrainer Florian Schwarz. ,,Ein gerechtes Unentschieden und wir hatten sogar noch Glück, dass der Gegner, kurz vor dem Schlusspfiff, eine Chance aus wenigen Metern Entfernung vergeben hat“, bilanzierte Hünsborns Coach Alfonso Rubin Doblas. Das Spiel wurde von Allan Kroliczek, 1. Vorsitzender der Gastgeber, gepfiffen. Schiedsrichter Ömer Isboga hatte sich beim Aufwärmen verletzt.

