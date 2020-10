Ralf Behle hat keine Angst vor großem Namen SF Siegen

Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl meldet sich nach einwöchiger Zwangspause zurück. Nach dem Corona-bedingten Ausfall des Heimspiels gegen Schlusslicht Hammer SpVg und dem Ausfall des Pokalspiels am Donnerstag beim B-Kreisligisten TuS Rhode nimmt der Oberliga-Aufsteiger wieder den Spielbetrieb auf.

„Bei uns ist alles wieder in Ordnung. Jeder hat am letzten Wochenende etwas für sich getan und am Dienstag haben wir wieder zusammen trainiert. Wir hätten theoretisch auch in Rhode spielen können. Aber da sind wir auf Nummer Sicher gegangen. Die Absage war schade, aber da muss man mit leben“, so SG-Trainer Ralf Behle.

Die morgigen Partie hat es gleich richtig ins sich. Die Mannschaft von Trainer Ralf Behle muss um 15 Uhr im Leimbachstadion gegen die Sportfreunde Siegen antreten. Es ist also ein Spiel mit „Derbycharakter und ein Gegner mit ganz großem Namen. Denn die SF Siegen waren über Jahrzehnte das Aushängeschild des Fußballs in Südwestfalen und spielten vor 15 Jahren sogar in der 2. Bundesliga.

Die aktuelle Lage sieht so aus: Siegen steht mit elf Punkten auf Platz zwölf und die SG Finnentrop/Bamenohl mit sechs Punkten auf dem letzten Nichtabstiegsplatz.

SF Siegen sind in guter Form

SG-Trainer Ralf Behle freut sich, dass es wieder los geht, hängt die Partie aber auch nicht zu hoch: „Sicher hat das Spiel aufgrund der räumlichen Nähe einen gewissen Derby-Charakter und Siegen hat einen großen Namen. Aber für mich ist das Spiel nichts Besonderes. Wir schauen nur auf uns und wollen möglichst den ersten Auswärtssieg erringen. Sicher ist Siegen eine hohe Hürde. Aber wir werden alles dafür geben, etwas Zählbares mitzunehmen Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird.“



Dass Finnentrop/Bamenohl vor einer ganz hohen Hürde steht, beweisen die drei letzten Siegener Spiele. Die Heimsiege gegen Topfavorit RSV Meinerzhagen (1:0) und gegen den Lokalrivalen 1. FC Kaan-Marienborn (2:0) sowie das 1:1 beim Spitzenreiter FC Gütersloh lassen aufhorchen. Siegens Trainer Michel Harrer hofft, dass diese Erfolgsserie auch gegen den „Nachbarn“ aus dem Kreis Olpe hält.

Harrer kann wieder auf den zuletzt gelb-gesperrten Andreas Busik bauen. Dagegen fällt Björn Jost weiterhin aus. Ralf Behle muss in Siegen weiter auf die Langzeitverletzten Julian Scheppe (Schambeinentzündung), Alexander Santana (Muskelfaserriss) und Tobias Kleppel (Sehnenentzündung) sowie auf Steve Lang verzichten, der vor zwei Wochen beim 1:1 in Schermbeck Gelb/Rot sah.