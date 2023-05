Rahrbachtal nutzt Gunst der Stunde

Kreis Olpe. Aufsteiger übernimmt vier Spieltage vor Schluss die Spitze der Fußball-Kreisliga A. Langenei/Kickenbach und FC Lennestadt II trennen sich 0:0.

Der SV Rahrbachtal ist der Gewinner des viertletzten Spieltags der Fußball-Kreisliga A. Der Aufsteiger nutzte die Gunst der Stunde und übernahm durch einen 7:0-Sieg über Absteiger RW Hünsborn II die Tabellenführung von der gestern spielfreien SG Kirchveischede/Bonzel. Außerdem profitierte die Mannschaft von Trainer Venhar Bivlakou vom 0:0 im Spitzenspiel zwischen dem FC Langenei/Kickenbach und Vizemeister FC Lennestadt II.

Rahrbachtal geht damit mit einem Punkt Vorsprung auf Kirchveischede/Bonzel ins Spitzenspiel am kommenden Sonntag beim Tabellendritten FC Lennestadt II, der drei Punkte Rückstand hat. Der FC Langenei/Kickenbach hat wie der der SV Dahl/Friedrichsthal fünf Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Allerdings hat Dahl Friedrichsthal nur noch zwei Spiele zu bestreiten, denn am letzten Spieltag haben die Dahl/Friedrichsthaler spielfrei.

FC Langenei/Kickenbach - FC Lennestadt II 0:0. Torlos endete das mit Spannung erwartete Spitzenspiel und Derby zwischen dem FC Langenei/Kickenbach und dem FC Lennestadt II. Damit endete nach zwölf Dreiern in Folge die Siegesserie der Gastgeber. Und um ein Haar hätten die Schützlinge von Trainer Benedikt Kürpick ganz mit leeren Händen da gestanden. Denn in der 82. Minute hatten die Gäste die ganz große Chance, das 1:0 zu erzielen. Denn da setzte sich Lukas Zöllner am Strafraum hervorragend durch. Aber sein Schuss krachte nur an die Unterkante der Latte.

So blieb es bei 0:0 im Spitzenspiel, das wahrlich zweigeteilt war. Denn nach 50 Minuten schickte Schiedsrichter Marcel Kaufmann beide Mannschaften wegen eines drohenden Gewitters in die Kabine. Erst nach einer guten halben Stunde wurde die Partie fortgesetzt. In der Folgezeit plätscherte das Spiel im Dauerregen im Käfig ziemlich vor sich hin. Chancen gab es bis zum Lattenschuss von Zöllner keine mehr.

Vor der Halbzeit- und Regenpause war es ein verteiltes Spiel. Der FCL II hatte etwas mehr Spielanteile, aber Langenei/Kickenbach die besseren Chancen vor der Pause. In der 33. Minute köpfte Fabian Skorek den Ball freistehend über die Latte. Die beste Möglichkeit für die Gastgeber hatte Leon Fuhlen in der 43. Minute. Da wurde er nach einem bösen Abwehrschnitzer der Gäste von Patrick Dobbener von der rechten Seite angespielt. Aber Fuhlen scheiterte völlig frei stehend am starken FCL-Torwart Björn Raudszus.

Laki-Trainer Benedikt Kürpick trauerte den zwei wichtigen Punkten ein wenig hinterher: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Die lange Pause hat unserem Spiel nicht gut getan getan. Am Ende können beide Mannschaften mit dem Unentschieden zufrieden sein.“ FCL-Trainer Martin Funkte schloss sich seinem Freund Benedikt Kürpick an: „In der ersten Halbzeit konnten wir froh sein, dass Langenei nicht mit 1:0 in Führung ging. Die zweite Halbzeit war sehr zerfahren. Klar hätten wir am Ende auch noch gewinnen können. Aber am Ende war das Unentschieden verdient.“

SV Rahrbachtal - RW Hünsborn II 7:0 (4:0). Dass der SV Rahrbachtal neuer Tabellenführer werden würde, stand schon zur Pause fest. Denn da führte der Aufsteiger gegen Absteiger RW Hünsborn II durch Tore von Jannik Hatzfeld (3.), Moritz Färber (15.) und Steven Weiskirch (35. und 44.) bereits mit 4:0. Nach der Pause schraubten Steven Weiskirch (52. und 70.) und Yllnor Seferi das Ergebnis auf 7:0.

„Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir hätten auch zweistellig gewinnen können. Wichtig war, dass sich keiner verletzte. So gehen wir mit einem guten Gefühl in die letzten drei Spiele. Vor allem in das am Sonntag beim FC Lennestadt II. Das ist für mich das Schlüsselspiel im Aufstiegskampf. Wenn wir das was holen, wäre das natürlich toll“, sagte Rahrbachtals Trainer Venhar Bivolaku.





Die weiteren Spiele:

RW Ostentrop/S. - SV Heggen 6:2 (2:2). Nach fünf Minuten führten die Gäste durch Tore von Paul Feling (3). und Christian Spies (5.) schon 2:0. Aber dann drehten die Gastgeber das Spiel durch Tore von Matthias Vieregge (20./ 51.), Nils Schulte (41.), Lars Schulte (56.), Louis Luke (63.) und Nicolai Schmitz (89.) in einen 6:2-Kantersieg.

SC LWL II - FC Möllmicke 2:3 (2:1). Der FC Möllmicke holte mit dem 3:2-Sieg in letzter Minute drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Torfolge: 1:0 Pascal Mayo (16.), 1:1 Rikard Buqai (18.), 2:1 Fabian Schulz (33.), 2:2 Nico Stettner (70.), 2:3 Jörg Alberts (90.).

Finnentrop/Bamenohl II - SV Oberelspe 4:3 (2:0). 1:0 Robin Hanses (14.), 2:0 Biagio Campione (30.), 3:0/ 4:1 Pascal Bönninghoff (55./ 74.), 3:1 Matthias Schmidt-Holthöfer (68.), 4:2 Martin Schumacher (77.), 4:3 Peter Arens (90.+15).

Eint. Kleusheim - TuS Lenhausen 4:2 (2:1). 1:0 Michael Kuhlmann (14.), 1:1 Sebastian Cacciato (25.), 2:1 Muhammed Yildirim (45.+2), 2:2 Marcel Netten (50.), 3:2John Glane (87.), 4:2 Muhammed Yildirim (90.+5). - Gelb/Rote Karte: TuS Lenhausen (73.).

RW Lennestadt - SV Dahl/Fr. 3:4 (2:1). 1:0 Kaan Dogru (10.), 2:0 Tecelli Yilmaz (22.), 2:1/ 2:2 Chris Hardenack (30./ 47.), 2:3 Maik Derksen (65.), 3:3 Omar Radoncic (77.), 3:3 Marcel Kühr (79.).

SG Hützemert/S. - GW Elben 3:3(1:0). 1:0/ 2:0 / 3:1 Arber Krasniqi (28./ 47./ 69.), 2:1 Kevin Schneider (54.), 3:2 Leon Zimmermann (86.), 3:3 Tobias Stevens (90.+5).

