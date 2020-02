Preußen Münster kommt: Traum der JSFG RHID-F wird wahr

Preußen Münster gibt in der 3. Runde des Westfalenpokals, am 18. März um 18.30 Uhr, seine Visitenkarte am Birkendrust in Rüblinghausen ab.

Am Sonntag nahm RHID die Hürde Teto Riesenbeck. Bei schwierigen Bedingungen gelang ihr ein schwer erkämpfter 2:1-Auswärtssieg im Münsterland. Die Olper Vorstädter sicherten sich das Weiterkommen durch taktische Disziplin und spielerische Klasse.

Nach einem starken Beginn und einer Flanke von Robin Stahl brachte Spielführer David Berg die JSG in der 24. Minute per Kopfball verdient mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber in der Nachspielzeit durch Marvin Bartels zum 1:1-Pausenstand ausgleichen. Zur Pause hätten die Schützlinge von Trainer Lucas Cordes bei besserer Chancenauswertung noch höher vorne liegen können.

Jonathan Nebels Siegtor

Im zweiten Durchgang kontrollierte der OE-Vertreter das Spielgeschehen. Ein vernünftiges Passspiel war auf Grund der böigen Witterung nicht möglich. Mit einem präzise vorgetragenen Konter netzte Jonathan Nebel in der 74. Minute zum 2:1 Endstand ein. Mit viel Einsatz und Kampf wurde das tolle Ergebnis über die Runde gebracht.

Trainer Luca Cordes war nach dem Spiel von seiner Mannschaft total begeistert: „Aufgrund der Witterungsbedingungen war es ein schwieriges Spiel, aber durch die spielerische Qualität hat man sich am Ende verdient durchgesetzt. Nun freuen wir uns auf die Herausforderung Preußen Münster. Ein besonderer Dank geht auch an die zahlreichen Zuschauer, die die Mannschaft begleitet hatten.

RHID: Lukas Poggel; Tobias Epe, David Berg (Kapitän), Linus Solbach (80. Nils Hilchenbach), Paul Krengel, Robin Stahl, Felix Hütte, Simon Voß, Jonathan Nebel, Michel Schneider, Christopher Rademacher (72. Leonard Döppeler).