Pokal: SV Rothemühle und SV 04 Attendorn im Aufsteigerduell

Im Blickpunkt der 2. Runde im Krombacher Pokal steht die Begegnung zwischen den Aufsteigern SV Rothemühle (Fußball-Bezirksliga) und SV 04 Attendorn (Landesliga) am heutigen Mittwoch um 19 Uhr am Rothenborn.

Gastgeber SV Rothemühle hat mit einem guten 4. Platz in der bisherigen Spielzeit für Furore gesorgt, während der SV 04 Attendorn mit einem ordentlichen Mittelfeldplatz in der Landesliga aufwartet. Am vergangenen Wochenende gewann der SV Rothemühle in letzter Minute sein Heimspiel gegen den FC Eiserfeld mit 2:1. Ein Zeichen dafür das die Platzherren niemals aufgeben. Die Hansestädter zogen zu Hause gegen Titelaspirant RW Erlinghausen mit 2:6 den Kürzeren.

Eher ungelegen

Der Pokalwettbewerb kommt beiden Mannschaften ungelegen. „Ich werde die Rotationsmaschine an werfen. Ich habe das Kreisderby gegen RW Lennestadt am Sonntag klar im Focus“, erklärte der Rothemühler Trainer Daniel Morillo, „wir gehen diese Begegnung recht gelassen an. Für uns steht der Klassenerhalt ganz oben auf der Liste, der Pokal ist nicht so wichtig“.

Günstig kommt dieser Wettbewerb auch nicht für den Attendorner Coach Ralf Sonnenberg. „Natürlich werden wir diesen Wettbewerb ernst nehmen, wollen auch gewinnen“. Doch: „Es werden auf keinen Fall angeschlagene oder kranke Spieler zum Einsatz kommen, denn die Meisterschaft hat absoluten Vorrang“.

Wer noch immer nicht verstanden hat, warum der FSV Helden freiwillig im Sommer von der Kreisliga A in die B gegangen ist, muss sich nur die Tabelle anschauen. Dort steht die Mannschaft des neuen Spielertrainers Ronny Stosik nach acht Spielen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Aber dafür gibt es Gründe, berichtet der am Knie verletzte Stosik vor dem „Bonusspiel“ am Mittwoch im Kreispokal gegen den Bezirksligisten SC LWL 05 (Anstoß in Helden um 19 Uhr).

„Uns fehlt das Spielglück“, blickt Ronny Stosik auch auf das vom Ergebnis eindeutige 2:6 zu Hause gegen den SV Brachthausen/Wirme zurück. Dem FSV-Spielertrainer tut seine Mannschaft leid, die nicht für den großen Aufwand belohnt wird und irgendwann die Köpfe hängen lässt. Auch die Hypothek aus der letzten Saison mit den vielen Niederlagen ist noch zu spüren.

Vier Spiele gegen Keller-Konkurrenten

Jetzt hofft Stosik auf den November mit vier Spiele gegen Konkurrenten von unten. Dann will der Coach der Repetaler wieder selbst auf dem Platz stehen, nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“. Stosik, der sich wohl nicht erneut am operierten Kreuzband verletzt hat, verweist zudem auf eine stattliche Zahl wichtiger Spielern, die fehlen.

Auch wenn der Sportclub mit seiner jungen und in der bisherigen Bezirksligasaison so erfolgreichen Mannschaft eine reizvolle Pokalaufgabe ist, passt Heldens Spielertrainer der Pokaltermin eher nicht ins Konzept. Dabei könnte der B-Kreisligist zwischen dem Corona-bedingten Spielausfall gegen die SG Finnentrop/Bamenohl 2 und dem regulären spielfreien Wochenende Spielpraxis sammeln. Die Partie gegen die Zweitvertretung des Oberligisten soll am 11. November nachgeholt werden. Ferner spielen:

TSC Olpe 09 - TV Rönkhausen

(Mittwoch, 19 Uhr in Altenkleusheim).