Pokal-Hit in Schönau: Oberligist Finnentrop/Bamenohl kommt

Schönau. Für den VSV Wenden ist es noch mal ein Highlight im alten Jahr: Das Pokalspiel gegen Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl.

Die Frage ist nur: Spielt das Wetter mit? Oder reißt es dem VSV Wenden im letzten Moment noch den Leckerbissen vom Gabentisch, der da heißt: Viertelfinal-Heimspiel im Krombacher Pokal gegen den Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl? Nils Lüke, Trainer des VSV, jedenfalls freut sich auf den Mittwoch, wenn es um 19.30 Uhr losgeht: „Das ist doch schön, dass man ein Heimspiel hat und sich mal mit einem Oberligisten messen darf, der auf einem technisch-taktisch ganz anderem Niveau spielt.“

Stand Dienstag Nachmittag vermeldete der VSV-Trainer noch einen grünen Sportplatz in Schönau. „Ich hoffe, es kommt kein Schnee mehr, von daher müsste es gelingen. Wir wollen auf jeden Fall spielen.“

Sportlich erwartet Nils Lüke eine „knackige Aufgabe“. Normalerweise habe man keine Chance angesichts von drei Klasen Unterschied. Die SG Finnentrop/Bamenohl fegte gegen tieferklassige Gegner in standesgemäßer Souveränität ins Viertelfinale: 7:0 bei der SG Albaum/Heinsberg, 7:0 beim FC Attendorn-Schwalbenohl, 9:0 bei Grün-Weiß Elben.

Mit den Wendenern wartet auf die Mannschaft von Ralf Behle nun ein Bezirksligist, und der ist gut drauf zurzeit. Was Nils Lüke dann auch nicht klein reden möchte: „Wir haben momentan einen Lauf. Die Mannschaft freut sich drauf, das merkt man im Training. Wann spielt man schon gegen einen Oberligisten, und dann noch zu Hause?“ Es gelte, sich so gut wie möglich zu verkaufen vor hoffentlich guter Kulisse. Der VSV-Trainer hat sich Infos eingeholt über den Gegner, etwa über Sporttotal.tv. Die Finnentrop/Bamenohler haben ihren Gegner beobachtet, wie Nils Lüke zu berichten wusste: „Henning Vogt war am Sonntag da, mit ihm habe ich noch gesprochen nach dem Spiel.“

Auch der Gast freut sich auf das Spiel. „Das ist für uns nochmal ein Ausbruch aus dem Liga-Alltag,“ sagte Simon Machula, Sportlicher Leiter, „wir wissen, dass wir als Favoriten ins Spiel, gegen, dass es aber immer zu der Gefahr kommen kann, dass man stolpert.“ Aber das Halbfinale sei das Ziel, klar. Die SG kommt mit der „besten Elf, die zur Verfügung steht“, kündigte Simon Machula an. Allzu breit sei der Kader allerdings nicht. „Am Sonntag hatten wir vier fitte Spieler auf der Bank, weil uns die Grippewelle ziemlich erwischt hat.“ Das war schon vorher gegen Paderborn so gewesen. Ein, zwei angeschlagene Spieler werden möglicherweise rausgenommen. „Wir wollen das Spiel gewinnen.“

Was der Wendener Trainer Nils Lüke mit „Lauf“ meint, zeigt der Blick auf den Wendener Werdegang in diesem Herbst. Im Oktober hatte der VSV Wenden einen „Hänger“, wie Lüke es formulierte. Da gewann er kein Spiel. Dann kam die Wende, das 2:0 im Derby gegen Ottfingen war dann der vierte Sieg in Folge und das fünfte ohne Niederlage. „Man merkt das dann auch an der Stimmung im Training“, hat Nils Lüke beobachtet. Was ihn auf dass berühmte Zitat on Otto Rehhagel brachte. Der sagte einst: „Für Siege gibt es keinen Ersatz.“

Doch: „Wir haben eigentlich auch vorher gute Spiele gehabt“, blickte der VSV-Trainer zurück. Da allerdings hatte sich ein deutlicher Unterschied zwischen erfolgreichen Heim- und weniger erfreulichen Auswärtsspielen offenbart. Diesen „Auswärtsfluch“ hätten die Wendener bereits im Hinspiel abwenden können, so Lükes These. „Da waren wir nicht die schlechtere Mannschaft, machen aber die Tore nicht.“

Ganz anders im Pokal. Denn dieses Viertelfinale hat der VSV Wenden über Ottfingen erreicht, mit einem fulminanten 4:0-Sieg am Ottfinger Siepen.