Pokal-Aus für BG Olpe/Siegen gegen Hilden

Olpe Basketball-Regionalligist wirft 99 Punkte, unterliegt aber dennoch knapp. Am Ende machen die Fans das Spiel noch einmal spannend.

Es war Pokal angesagt, und Pokal wurde auf hohem Niveau geboten. Es war ein Pokalfight mit allem Drum und Dran. Einem Tief folgte ein Hoch, und das galt auch für die zweite Halbzeit. Doch das zweite Hoch sollte nicht ganz reichen. Die Basketball-Gemeinschaft des TV Olpe und TV Jahn Siegen hatte in der dritten Runde des WBV-Pokals die Hilden96ers zu Gast – und die Gäste retteten am Ende mit 102:99 (46:45) einen Erfolg in einem denkwürdigen Spiel, das am Ende des dritten Viertels schon entschieden schien. Aber das mit der vorzeitigen Entscheidung ist gerade beim Basketball so eine Sache…

Beispiele gab es genügend in dieser nervenaufreibenden Partie. Erstes Viertel: 13:25, die Gäste schon zwölf Punkte vorn. Es folgte das erste Hoch aus Sicht der BG Olpe/Siegen. Zur Viertelpause nur noch 21:27 und am Ende der ersten Halbzeit waren die Kontrahenten mit 45:46 wieder gleichauf. Dann sorgten vier Dreier in Serie, davon zweimal von Alexander Gerzen, sogar für ein 61:58 im dritten Viertel für eine Drei-Punkte-Führung für die Jungs von BG-Coach Maximilian Steeb. Doch was dann folgte, gehört in die Rubrik „unerklärlich“, als sich in den letzten vier Minuten dieses Viertels ein Desaster andeutete. Ein 20:0-Lauf bescherte Hilden eine komfortable Führung. Die Gastgeber schienen in der letzten Viertelpause beim Stand von 61:78 geschlagen. Aber diese Unwägbarkeiten machen ja auch den Reiz des Basketballs aus.

Fans machen es spannend

Was dann folgte, beschrieb Maximilian Steeb sehr drastisch: „Da haben sich die Jungs den Hintern aufgerissen, sie haben gekämpft wie die Löwen. Und haben dann doch wieder Bälle hergeschenkt, wenn wir dran waren.“ Dass die Tribüne wieder enorm geholfen hat, ist trotz des etwas geringeren Besuches keine Frage. Die Fans waren da. Und das bekamen die Gäste deutlich zu spüren, wie Hildens Trainerin Nadine Homann später zu Protokoll gab: „Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen. Dass unser Sieg noch einmal in Gefahr geriet, war auch den Olper Fans zu verdanken.“

Maximilian Steeb, Trainer der BG Olpe/Siegen

In den letzten beiden Minuten wurde die Halle wieder zur Hambl-Hölle. Als der digitale Sekundenzeiger die letzte Minute anzeigte, waren die Gastgeber noch immer zehn Punkte hinten. Gekämpft wurde nicht nur in der Luft, auch am Boden gab es Raufereien um den Ball. Dann noch ein Dreier von Damir Kasun zum 96:100. Doch letztlich kamen die BG-Jungs nicht mehr als drei Punkte ran – 99:102 am Ende. „Hilden hat verdient gewonnen“, so der Kurzkommentar von Hüseyin Souleiman, „ich geh jetzt duschen.“ Ähnlich schnell waren auch die anderen BG-Korbjäger verschwunden. Die Jungs von Maximilian Steeb waren fix und fertig.

Gästetrainerin Nadine Hohmann sah ein Spiel auf Augenhöhe, bemängelte aber ihre dünne Personaldecke: „Wir hatten Personalmangel, wir sollten eigentlich spielfrei haben. Da standen mir wichtige Center nicht zur Verfügung. Normalerweise wird Pokal unter der Woche gespielt, und so musste ich mit acht Spielern auskommen. Am Ende fehlte uns die Konzentration, die Beine waren auch müde. Aber wir freuen uns, dass wir wieder, wie im Vorjahr, im Achtelfinale sind. Und jetzt wollen wir auch ins Viertelfinale.“

Rekordverdächtige Dreierquote

Zumindest Saisonrekord dürfte die Dreierquote der Black Flyz sein. In beiden Halbzeiten konnten je neun erfolgreiche Drei-Punkt-Würfe erzielt werden, also 18. Je fünf Dreier entfielen auf Alexander Gerzen und Kori Guest, viermal erfolgreich war. Fast folgerichtig, dass sie auch an diesem Tag die Topscorer waren. Damir Kasun stand mit vier Distanztreffern nicht viel nach. Zweimal traf schließlich Phillip Becker und je einmal Tomy Vicente und Patrik Frackiewicz, die für die übrigen Dreier sorgten.

Es war die erste Heimniederlage der Saison - aber die weiße Weste in der Liga wollen die Korbjäger schon am kommenden Samstag verteidigen, wenn sie um 17 Uhr die Iserlohner Kangaroos empfangen.

BG Olpe/Siegen - Hilden 96ers 99:102 BG Olpe/Siegen: Tomy Vicente (12), Phillip Becker (11), Alexander Gerzen (19), Kori Guest (22), Haris Zejnelovic (16), Damir Kasun (12), Philipp Sarx, Patrik Frackiewicz (5), Hüseyin Souleimann (2), Waldemar Gomer. Nächstes Spiel: BG Olpe/SIegen - Iserlohn Kangaroos II (Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr, Realschulhalle).

