Platz eins ist eine schöne Momentaufnahme

Die Basketballerinnen des TuS 09 Drolshagen stehen in der Bezirksliga ganz oben – zweifellos eine schöne Momentaufnahme, die für 24 Stunden Gültigkeit hatte, als am Freitagabend die jungen Damen von Trainer Serkan Memed in eigener Halle die zuvor ebenfalls ungeschlagenen Gäste vom ASC 09 Dortmund 3 mit 58:55 bezwungen hatten.

„Mein Ziel ist es“, so der TuS-Coach, „nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität zu verbessern. Mein Plan ist für die nächsten Wochen, ja Monate, die jungen Spielerinnen voranzubringen, damit sie in dieser Liga bestehen können.“ Drolshagen musste seine in der Landesliga gemeldete Mannschaft aus personellen Gründen kurzfristig zurückziehen. „Für die Landesliga reichte es einfach noch nicht, daher Anmeldung eine Klasse tiefer.“

Kaum zu bremsen: Verena Ohrndorf (am Ball) mit 26 Punkten Topscorerin. Foto: Volkher Pullmann

Wie eng gestrickt der Kader ist, belegte gerade dieses Top-Duell gegen ASC Dortmund. Über 18:12 nach dem ersten Viertel ging es mit 35:21in die Halbzeitpause. 14 Punkte Vorsprung, beruhigend? Keineswegs. Das dritte Drittel ging gerade noch mit 14:13 an die Gastgeberinnen, als es im Schlussdrittel denkbar spannend wurde. Am Ende konnten die TuS-Korbjägerinnen ihrer Aufgabe, Körbe zu erzielen, nicht mehr nachkommen. Der Kräfteverschleiß der „Starting Five“ schlug zu.

„Ich konnte nicht nur in dieser Phase meinen Nachwuchsspielerinnen kaum die notwendigen Einsatzmöglichkeiten geben“, so Coach Memed und sah den Erfolg gefährdet, als die Gäste in der letzten Minute mit zwei Dreiern gewaltig Druck ausübten. Doch die mittlerweile routinierte Joline Goebel bewahrte Ruhe und rettete in den letzten Sekunden mit zwei erfolgreichen Freiwürfen den knappen Sieg.

Verena Ohrndorf ist echte Verstärkung

Schmerzlich vermisst hatte Memed seine langjährige Kapitänin Madeleine Huperz wie auch Stammspielerin Carina Henkel. Als echte Verstärkung bezeichnete der Trainer Verena Ohrndorf, die mit 26 Punkten Topscorerin war vor Joline Goebel, die mit 23 Punkten zum letztlich glücklichen Erfolg beigetragen hat.

„Ich musste Verena und Joline durchspielen lassen. Die Mädels haben unglaublich gekämpft“, erkannte Serkan Memed ihren tollen Einsatz an, „sie haben eine großartige Leistung abgeliefert. Aber ich muss noch einmal klarstellen, dass nicht der Titel unser Ziel ist. Ich hatte allein vier U18-Spielerinnen im Kader, von denen Annika Saure mit 15 und Almira Gümüskanat mit 16 Jahren die jüngsten waren.“ Der Kader: Lara Renner, Verena Ohrndorf, Friederike Burgmann-Herzer, Joline Goebel, Annika Saure, Ariane Hilkenbach, Almira Gümüskanat. Bereits am kommenden Freitag steht in Dortmund Wickede gegen den Tabellenvierten die nächste Prüfung an.

