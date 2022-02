Pink gegen Rassismus: Welcher Verein umrundet den Kreis Olpe?

Kreis Olpe. Der März wird Pink. Der Kreissportbund Olpe und seine Sportjugend sind Mitgestalter des Projektes „Pink gegen Rassismus“.

Das wird während der internationalen Wochen gegen Rassismus vom 14. bis 27. März umgesetzt. Pink ist hierbei die Mottofarbe des Aktionsbündnisses im Sport in NRW, bestehend aus mehreren Stadt- und Kreissportbünden. Das hatte im vergangenen Jahr erstmals aus eigener Initiative Angebote durchgeführt.

„Wir beteiligen uns gerne in diesem Aktionsbündnis, um auf den oft unbewussten Alltagsrassismus im Sport und der gesamten Gesellschaft aufmerksam zu machen und eine Sensibilisierung für das Thema zu erreichen“, so Maria Hebbeker, Fachkraft für Integration beim Kreissportbund Olpe, „vor allem möchten wir auch dafür werben, welche tollen Chancen der Sport zur Integration in allen Altersgruppen bietet“, ergänzte Hanna Reifenrath, Fachkraft in der Sportjugend.

Abwechslungsreiches Programm

Das Aktionsbündnis ist Ausrichter eines abwechslungsreichen, digitalen Bildungsprogramms für Sportvereine und alle Interessierten. Neben unterschiedlichen Workshops, Vorträgen und Fortbildungsangeboten für Übungsleiter gibt es auch ein digitales Bilderbuchkino für Kinder.

Zudem macht der Kreissportbund zahlreiche lokale Angebote. So findet am 15. März im Kreishaus eine Auftaktveranstaltung statt, die in Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Netzwerk „Kooperation für Akzeptanz und Vielfalt“ präsentiert wird. Es werden Informationen und Workshops zum Thema Integration und Anti-Rassismus angeboten, wozu alle Bürger*innen aus dem Kreis Olpe herzlich eingeladen sind.

Während der internationalen Wochen gegen Rassismus sind die Sportvereine im Kreis Olpe aufgerufen, ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung zu setzen. Dies kann in der Aktion „Symbolisch den Kreis Olpe umrunden“ als gemeinsame Aktivität im Sportverein umgesetzt werden.

Preise im Wert von bis zu 150 Euro

Die Grenze des Kreises Olpe hat eine Länge von 202 Kilometern. Ziel ist es, als Verein mindestens diese Strecke zurückzulegen. Dazu können Kilometer gesammelt werden, als Gruppe oder einzeln, die dann innerhalb des Vereins addiert werden. Die drei Vereine mit den meisten zurückgelegten Kilometern erhalten tolle Preise im Wert von bis zu 150 Euro.

Um dabei sichtbar zu sein und ein öffentliches Zeichen für Demokratie und Toleranz, aber gegen Rassismus, zu setzen, tragen die Sportlerinnen und Sportler pinkfarbene Kleidungsstücke, Sportgeräte oder weiteres Zubehör mit sich. Fotos und Videos, die die Sportaktivität dokumentieren, können unter den Hashtags #PinkGegenRassismus und #ksbOlpe in den sozialen Medien veröffentlicht sowie an den KSB Olpe gesendet werden. Je „pinker“, desto besser: Es gibt einen Sonderpreis für das farbenfröhlichste Foto.

Diese Aktion wird vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Olpe durch das Programm Komm-An NRW finanziell unterstützt.

