Personal-Entscheidungen beim FC Altenhof

Altenhof. Fußball-Bezirksligist FC Altenhof hat in der Trainerfrage klar Schiff gemacht.

Mike Brado und Jan Wycisk werden auch in der nächsten Saison als Trainer der 1. Mannschaft des FCA fungieren. „Wir sind mit der Entwicklung der letzten Jahre sehr zufrieden und sind deshalb zu dem Entschluss gekommen, mit den beiden weiter zu machen“ sagt Dominik Holterhof, Sportlicher Leiter.

Zudem haben in den letzten Wochen die Spielergespräche mit dem Bestandskader stattgefunden. 90 Prozent der Spieler werden dem FCA auch in der nächsten Saison erhalten bleiben. Holterhof: „Zwei Spieler konnten uns zu dem frühen Zeitpunkt der Saison noch nicht zusagen, ich bin aber guter Dinge, dass wir auch dort in den nächsten Wochen noch eine Einigung erzielen können.“

Neben den Jugendspielern, die im kommenden Sommer aus der eigenen Jugendabteilung in den Seniorenbereich aufrücken, müsse nun geschaut werden, wo die Mannschaft noch punktuell verstärkt werden muss.