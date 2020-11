Ottmar Griffel, SpVg Olpe: „Früher Schnee, heute Corona“

Olpe. Mit der SpVg Olpe liegt Trainer Ottmar Griffel gut im Rennen in der Fußball-Landesliga. Die Elf ging als Tabellendritter in die Corona-Pause.

Oder, wenn man so will, als Erster hinter dem SC Obersprockhövel und RW Erlinghausen, denn diese beiden halten sich sehr stabil auf den ersten beiden Plätzen. Zudem ist die SpVg Olpe Kreispokalsieger 2020. Wir sprachen mit Ottmar Griffel.

Wie schlecht schmeckt Ihnen der erneute Fußball-Lockdown?

Ottmar Griffel: Wer sich mit Amateurfußball beschäftigt, darf nicht überrascht sein, dass es irgendwann auch Westfalen treffen würde. Ich wusste Mitte der vorletzten Woche schon, was auf uns zukommt.

Anders als die meisten anderen Mannschaften hätten Sie am Samstag, 31. Oktober, noch ein Westfalenpokalspiel gehabt. Sie hätten gern gespielt, oder?

Ich hätte gern gespielt, klar. Aber es ist wie es ist, ich habe das hinzunehmen. Das habe ich damals schon gesagt: Mit radikaler Akzeptanz. Ich muss meine Energie nicht für Dinge verschwenden, die ich ohnehin nicht ändern kann. Wir haben doch noch Fußball. Wir können Bundesliga gucken, 2. Liga, internationalen Fußball, Regionalliga West, es ist ja nicht so, als wären wir völlig weg. Wir können laufen oder spazieren gehen. Ich darf noch arbeiten.

Sehen Sie das - als Fußball-Verrückter - wirklich so gelassen?

Natürlich könnte ich mich aufregen. Aber das ist unnötige Verschwendung von Ressourcen.

Dann verschwenden wir mal unsere Ressourcen darauf, zu prognostizieren, ob im Dezember noch Fußball gespielt wird. Was denken Sie, wird es das?

Das hängt mit der Gesamtlage der Pandemie zusammen, und was entschieden wird. Jetzt haben wir noch light, also entscheidet man kurzfristig, um es nachher leichter korrigieren zu können. Das ist Strategie.

Wie sieht Ihr Trainerleben aktuell aus?

Ich habe eine total erfolgshungrige Truppe, die Jungs kommen immer gern zum Training. Sie bedauern sehr, dass wir in dieser Situation sind. Ich bin sicher, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Mehr geht nicht. Dann stellen wir uns im Dezember wieder der Herausforderung, falls sie kommt. Wenn, dann haben wir ein gutes Programm: erst in Brilon, dann kommt der im Aufwind befindliche TuS Langenholthausen. Am 20. Dezember hätten wir das Spitzenspiel in Obersprockhövel.

Wenn im Dezember wieder gespielt werden soll, bedarf es einer zweiwöchigen Vorbereitung. Das heißt: In einer Woche müssten Sie schon damit beginnen, oder?

Dann fangen wir am 6. Dezember an und spielen, und gucken, was wir daraus machen. Mit dem Problem müssen alle Mannschaften in NRW leben. Es verlernt keiner in den vier Wochen das Fußballspielen. Dann könnte ich einen Spieler, der vier Wochen einen Muskelfaserriss hatte, überhaupt nicht mehr bringen, weil er womöglich das Fußballspielen verlernt hat. Man muss doch mal eines sehen: Wir verpassen nur drei Spiele. Nicht mehr und nicht weniger. Am 22. November wäre ohnehin spielfrei wegen Totensonntag. Also alles überschaubar. Das haben alle Mannschaften, die im Sauerland zu Hause sind, schon mitgemacht. Früher war es Schnee, jetzt ist es Corona.

Sie sagen, entgegen dem Trend, also: Eine Woche Vorbereitung würde reichen. Ist das so?

Ich sage heute: Wir brauchen keine zwei Wochen. Wir spielen, wann es gefordert ist. Und Sie können mich im Dezember daran erinnern, dass ich nicht nach einer Ausrede suche, wenn wir in Brilon 0:3 verlieren sollten.

Was wäre Ihr Wunsch-Szenario: Sollte man, wie zum Beispiel im Tischtennis, nur die Hinrunde spielen, dann das Programm relativ entspannt über die Bühne bringen und das dann werten? Oder mit aller Gewalt versuchen, Hin- als auch Rückrunde durchzukriegen?

Je nachdem, wie die Lage sich in der Pandemie entwickelt, spielen wir das so, wie es vorgesehen ist, damit wir wenigstens zu einer vernünftigen Wertung kommen. Ich war in der letzten Saison schon dagegen, dass es keine Absteiger gab. Es können sich Mannschaften zwei Jahre da durch hangeln? Geht gar nicht.

Also reicht die Hinrunde?

Von mir aus. Hauptsache, eine sportliche Entscheidung. Wenn dann Obersprockhövel Erster ist, weil sie gut sind, dann gut. Sie sind sowieso die beste Mannschaft der Liga. Ich möchte, dass wir eine Entscheidung herbeiführen. Wie wir den Spielplan machen, ob wir am 14. Februar die Hinrunde weiter fortführen oder die restlichen Spiele austragen, ist dann egal. Es ist doch sowieso alles anders. Der Verband in Bayern hat die alte Saison zunächst fortgesetzt, im Norden hat man die Regionalliga halbiert und spielt ein ganz anderes System. Aber eine Entscheidung.

Nun fällt im Kreis Olpe der sehr beliebte Hallenfußball komplett weg. Das ist bedauerlich, könnte aber zur Entspannung der Termingestaltung beitragen. Dass man im Januar wieder anfängt, da kann durchaus Wetter herrschen, bei dem Freiluft-Fußball möglich ist.

Fußball in vollen Hallen geht gar nicht, klar. Und das ist doch das, was Hallenfußball attraktiv macht: die Emotionen der Zuschauer. Wenn man Opfer bringen soll, dann ist die Absage des Hallenfußballs das Richtige.

Ihre Mannschaft ist noch im Kreispokal. Zwei Runden sind gespielt, mit der dritten wird es nichts mehr im alten Jahr. Wie sollte man da verfahren?

Ach, jeder hat irgendwie einen anderen Vorschlag, jeder kommt mit Argumenten für seine Mannschaft. Früher gab es viele Spieler, die als Zivildienstleistende, Bundeswehrsoldaten, Studenten, auswärtig Berufstätige nicht zur Verfügung standen. Es war immer so. Wenn es keinen Hallenfußball gibt, könnten wir doch den Pokal spielen, dann könnte Uli Keine ihn dann im Januar ansetzen. Wo ist das Problem? Wenn’s Schnee gibt, fallen sie aus, wenn nicht, dann spielen wir. Man muss in dieser Situation andere Lösungen finden.