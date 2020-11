Ottmar Griffel bleibt der SpVg Olpe erhalten

Fußball-Landesligist SpVg Olpe sorgt Mitte November schon für eine vorweihnachtliche Bescherung. Aber überraschend kommt es nicht, dass die Kreisstädter mit ihrem Trainer Ottmar Griffel frühzeitig für die Saison 2021/22 verlängert haben. Das gilt auch für Co-Trainer Raphael van der Wielen und Torwart-Trainer Ralf Cordes.

Für Björn Schneider war die Verlängerung mit dem Trio und damit die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit „nach kurzen Gesprächen nur eine Formsache und die richtige Entscheidung“. Schneider, Vorstandsmitglied und Sportlicher Leiter der Spielvereinigung, ist wie die anderen Verantwortlichen „mit der Entwicklung unserer 1. Mannschaft sehr zufrieden.“ Der ehemalige SpVg-Kapitän weiter: „Wir haben uns im oberen Tabellendrittel der Landesliga etabliert und konnten den Kreispokal gewinnen. Die Stimmung in unserer Mannschaft ist, wie im gesamten Verein, hervorragend. Von daher freuen wir uns, dass wir diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen werden.”

Zum dritten Mal am Kreuzberg tätig

Anfang Oktober 2019 übernahm Ottmar Griffel zum dritten Mal das Traineramt bei der SpVg Olpe. Zuvor war Thomas Hütte zurückgetreten. In der abgebrochenen Saison führte Griffel die Kreisstädter auf den 10. Platz. Damit will sich die Spielvereinigung in der laufenden Meisterschaftsrunde nicht zufriedengeben. „Wir wollen ins obere Drittel“, peilen Björn Schneider und Co. einen Platz unter den ersten Fünf an. Aktuell liegt der Landesligist aus der Kreisstadt mit 16 Punkten sogar auf Rang drei: hinter den beiden Spitzenteams SC Obersprockhövel (22 Punkte, ein Spiel mehr) und RW Erlinghausen (19).

„Nach ganz oben wird es für uns wohl nicht reichen“, sieht der Sportliche Leiter sein Team in der Außenseiterrolle. Aber die „sehr junge Mannschaft“ der Spielvereinigung hat ja noch Zeit, sich zu entwickeln: Wenn sie zusammenbleibt. Die beiden ältesten und erfahrensten Spieler sind Kapitän Thomas Rath (32 Jahre) und Sturmführer Jannik Buchen (26), der mit zehn Treffern mit an der Spitze der Torschütze liegt.

Die Trainerfrage ist geklärt. Jetzt wird mit den Spielern gesprochen. Wobei das so nicht ganz richtig ist. Björn Schneider: „Wir reden regelmäßig mit unseren Spielern.“ Und deshalb ist der Sportliche Leiter auch „recht optimistisch.“ Zur Verlängerung der Spielpause ins nächste Jahr gibt es für Schneider keine Alternative. „Das ist die richtige Entscheidung“.Nur einmal in dieser Saison hat die „sehr junge Mannschaft“ nicht nur Björn Schneider so richtig enttäuscht. Das war am 20. September bei der 2:5-Niederlage in Bad Berleburg.