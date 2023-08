Olper Verein mit Wurzeln in Attendorn

Olpe. Im Rahmen der 43. Biggesee-Regatta feierte der Ruderclub (RC) Biggesee sein 50-jähriges Bestehen.

Beheimatet ist er in Kirchesohl am Vorstaubecken und mit rund 140 Mitgliedern der einzige Ruderclub in der Region. Es liegt auf der Hand, dass sein Werden eng mit dem Bau der Biggesees verbunden ist. Seine Wurzeln indes liegen nicht in Olpe, sondern in Attendorn.

Schon vor dem Einstau der Talsperre im November 1965 hatten sich Wassersportvereine an einigen Standorten am See installiert. So auch der damals neugegründete Yacht- und Ruderclub Attendorn (YRCA) in der Waldenburger Bucht. Zu den ersten Mitgliedern zählte die ruderbegeisterte Familie Heinz Sommer aus Attendorn, nach der auch ein Boot benannt ist. Alsbald jedenfalls kristallisierte sich heraus, dass man sich im YRCA vorderhand dem Segeln verschrieb.

Umzug nach Kirchesohl

Das war schließlich der Anlass für einige Ruderer, einen eigenen Verein zu gründen. Mit der Versammlung vom 21. August 1973 im damaligen Hotel Listertalsperre wurde so der Ruderclub Olpe aus der Taufe gehoben und zählte schon bald mehr als 30 Mitglieder.

Vorsitzender wurde Heinz Sommer, vertreten durch Max Richter, die Kassengeschäfte erledigte Herbert Roll und Schriftführerin wurde Gerda Sommer. Im Vorbecken des Biggesee fand man auch ein erstes Vereinsgelände, wobei man von dem Besitzer des Gasthofes „Rosenthal“ – Reinhold Theile – ein Lagegebäude für die Unterbringung der ersten Boote anmietete.

Ein Teil der Ruderer vom Biggesee, die in diesem Jahr den Pokal für die Langstrecke holten. Foto: Birgit Engel / Privat

Es sollten 20 Jahre vergehen, bevor der Ruderclub an seine heutige Heimstatt, die ehemalige Campingplatz-Halbinsel Kirchesohl zog. Vor zwei Jahren begann man dann mit umfassenden Renovierungsarbeiten des in die Jahre gekommenen Vereinsheims, sanierte mit Unterstützung des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ und der Stadt Olpe sowie vielen hundert Stunden Eigenleistung. Heute hat der Ruderclub Biggesee rund 140 Mitglieder aller Altersstufen und nennt rund 30 Boote – vom Einer bis zum Achter, vom Gig- bis zum Rennboot – sein Eigen.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten ist die Jugendarbeit. Aktuell lernen etwa 20 Jugendliche in dem Verein das Rudern. Darüber hinaus kooperiert man mit den Ruder-AGs der Städtischen Gymnasien in Olpe und Kreuztal. Daneben geht der RC mehrmals jährlich auf Wanderfahrt. Mindestens eine Fahrt wird so gelegt, dass auch Schüler mitfahren können. Wer es sportlicher mag, der kann sich an Rennen anderer Vereine beteiligen. Der Olper Club blickt dabei auf zahlreiche Erfolge bei gut besetzten Vergleichskämpfen zurück. Ein Höhepunkt im Vereinsleben ist zudem die jährlich stattfindende Biggesee-Regatta, im Rahmen derer man nun das 50-jährige Jubiläum feierte. Wie gewohnt kamen Vereine aus ganz NRW an den Biggesee und für so manchen jungen Ruderer war es die erste Gelegenheit, Regattaluft zu schnuppern.

Joachim Wurms große Verdienste

Passend zum Jubiläum konnte der Klub zudem ein neues Boot taufen. Der Gig-Doppelzweier, der von der Volksbank mitfinanziert wurde, trägt den Namen „Jubilee“. Auch Markus Bröcher, Olpes stellvertretender Bürgermeister, gratulierte zum goldenen Jubiläum und betonte: „Der Ruderclub Biggesee ist ein wertvoller Verein im Gesamtkonzept der sport- und kulturtreibenden Vereine unserer Stadt“.

Ein Mann wurde ganz besonders geehrt: Joachim Wurm. Wurm ist zwar kein Gründungsmitglied, gleichwohl ist er seit 50 Jahren mit dabei und steuerte den Club mit durch die Zeit.

Maßgeblich war er am Umzug von Rosenthal nach Kirchesohl beteiligt und organisierte die baulichen Maßnahmen der Bootshalle sowie den Umbau des alten Sanitätshauses des Campingplatzes. 28 Jahre lang oblag ihm die Regattaleitung, von 1981 bis 2001 war er der 1. Vorsitzende des Klubs und heute ist er immer noch aktiv. „50 Jahre engagierte Vereinsarbeit verdient höchsten Dank und höchste Anerkennung“, so Vorstandsmitglied Jens Rieckmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe