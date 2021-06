Olper Automobilclub: Kartfahrer räumen bei Heimrennen ab

Olpe. Einen überzeugenden Auftritt legen die jungen Kartfahrer beim Rennen auf dem heimischen Gelände hin.

Die Kartslalom-Fahrer des Olper AC haben beim Heimrennen zur ADAC-Westfalenmeisterschaft 2021 auf dem Gelände des Verkehrssicherungszentrums in Olpe kräftig abgeräumt. Die Jugendgruppe freute sich über insgesamt sechs Podestplätze. Gleich vier Siege, zwei zweite Plätze und weitere Top-Ten-Platzierungen konnte das Team für sich verbuchen.

Die jüngsten Fahrer gingen in Klasse 1 an den Start. Dort konnte sich Maik Redel nach zwei fehlerfreien Läufen mit Top-Zeiten über den ersten Sieg in seinem erst zweiten Rennen freuen und kassierte dafür neben dem Pokal auch noch 30 Punkte für die Meisterschaft.

Angespornt durch den Sieg von Maik Redel bewies in Klasse 2 Marlon Kaufmann Renn-Erfahrung und Talent und fuhr mit zwei fehlerfreien Läufen einen riesigen Zeitvorsprung von fünf Sekunden auf Platz zwei heraus. Den belegte sein Olper Teamkollege Luka Thielmann, der ebenfalls schnell und fehlerfrei unterwegs war und sich damit über Platz 2 und seine persönlich beste Platzierung freute.

Siri Kallweit auf Platz zwei

In Klasse 4 fuhr die erst dieses Jahr nach Olpe gewechselte Siri Kallweit, das einzige Mädchen bei den Olpern, als Zweitplatzierte aufs Siegerpodest und freute sich mit ihrem neuen Team über einen tollen Einstieg beim OAC.

Bis Klasse 5 stand die Tages-Bestzeit von Marlon Kaufmann. Dann kam das Rennen von Theo Stahlhacke, Junior-Trainer und OAC-Fahrer in Klasse 5, der noch schneller war als sein Schützling aus Klasse 2. Der 16-Jährige holte sich neben der schnellsten Rennrunde mit zwei Sekunden Vorsprung den Klassensieg und machte damit auch den Mannschaftssieg für die Olper Gastgeber klar.

Die Tagesbilanz: Elf Top-Ten Platzierung, davon drei Siege, zwei zweite Plätze und zusätzlich noch der Tagessieg mit der Mannschaft.

