Sotirios Sourovelis ist bereit: Am Sonntag startet der Olper beim Marathon an historischer Stätte.

Olpe Da hat sich Sotirios Sourovelis etwas Besonderes vorgenommen: Am Sonntag geht er beim Marathon an den Start: Von Marathon nach Athen.

Zurück zu den Wurzeln. Diese Redewendung bekommt eine völlig andere Dimension durch das Abenteuer von Sotirios Sourovelis (38). Der Fußballer des VfR Rüblinghausen will am kommenden Sonntag einen Marathon laufen. Allerdings nicht irgendeinen, sondern den Echten. Er nimmt sich die 40 Kilometer vom griechischen Marathon bis Athen vor. Der Legende nach ist ein Bote um 500 von Christus diese Strecke gelaufen, um in Athen einen Schlachten-Sieg zu verkünden. Daher bekam diese Königin aller Laufdisziplinen ihren Namen.

Kampf den Pfunden

Weniger dramatisch ist Sourovelis‘ Motiv in der Neuzeit. Grob gesagt: Es war das Gewicht. „Ich bin ursprünglich nur ans Laufen gekommen, weil ich mit dem Fußball aufgehört habe und dann irgendwann etwas breiter geworden bin. Da wusste ich: Ich muss was tun.“

Jadaane und Partner, Unterstützer, wünscht Sotirios Sourovelis Glück. Foto: privat / Olpe

Er sei dann „irgendwann losgelaufen, im letzten Jahr, im Januar“, berichtete er lässig, „ich habe dann gemerkt, dass immer mehr geht. Sechs Kilometer, dann zehn.“ Bis April hatte er bereits 15 Kilo runter. Jemand habe dann angeregt: Mach doch mal einen Halbmarathon. Als ihm das gut gelang, peilte er den ganzen Marathon an. Im Juli nahm er sich den Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg zur Brust. „Ich habe dann gesagt, okay, das sind zwölf Wochen hin, genau so lange braucht man für einen Marathon. Mach‘ ich! Das war da eine reine Schnapsidee.“ Vier Stunden hatte Sotirios Sourovelis gebraucht. Jetzt, in Griechenland, will er mehr.

Seine Trainingspläne sind diesmal anders, seine Ausrüstung auch. „Damals in Duisburg, bin ich in Laufschuhen unterwegs gewesen.“ In Diesem Jahr ist es ein Karbonschuh. Und ein paar Kilos hat er auch noch abtrainiert.

Der olympische Gott war auf meiner Seite Sotirios Sourovelis, am kommenden Sonntag Teilnehmer am Marathon in Griechenland, über das Glück, sich nicht vorher beim Fußball verletzt zu haben.

Auch das Geläuf ist anders als im Ruhrgebiet. Asphalt hat er zwischen Marathon und Athen auch unter seinen Sohlen, aber die Steigungen dürften happiger sein. Ziel ist das alte Olympische Stadion. „Ich glaube allein das ist schon Motivation genug, anzukommen“, schätzte Sourovelis. Um die 15.000 Läuferinnen und Läufer nehmen teil, in diesem Jahr steigt die 40. Auflage.

Bloß keine Verletzung

Bis 2017 hat Sotirios Sourovelis noch für Rüblinghausen regelmäßig gespielt, hat über zwei Jahre die zweite Mannschaft mit aufgebaut, sich dann aber zurückgezogen. „Weil mir der Verein doch am Herzen liegt und die Zweite ein bisschen Probleme hat, habe noch ausgeholfen“, erzählte er, und dann hebt sich seine Stimme: „Aber das passt überhaupt nicht in meinen Trainingsplan rein, diese Lauferei beim Fußball!“ Und immer schleppte er die Angst mit, sich vor Athen noch eine Verletzung zuzuziehen.

Aber die ist nun verflogen. Seine fußballerischen Ausflüge endeten allesamt mit heilen Knochen. „Der olympische Gott war auf meiner Seite“; lachte er. Dass Sotirios Sourovelis im Fußballspiel allen die Haxen zeigt, ist übrigens nicht der Fall. Was seine Kondition angeht, stimmt er allerdings zu: „Läuferisch kann keiner mithalten.“ Von Verletzungen blieb er weitgehend verschont. Einmal holte er sich einen Haarriss im Brustkorb, nachdem er einen unabsichtlichen Schlag in die Rippen bekommen hatte. Vor seiner Rüblinghauser Zeit hatte er in Rhode Seniorenfußball gespielt. Ursprünglich stammt Sourovelis aus Drolshagen.

Dankbar ist er seinen Sponsoren, wie Jadaane und Partner Immobilien Sport Engstfeld , sowie bei seinem Verein VfR Rüblinghausen und Schlüter Physiotherapie, Sebastian Schlüter, Tanja Rehband und Vanessa Klein. „Ich muss auch meiner Frau danken, denn ich kann nämlich schon ein fieser Brocken sein, wenn ich für gewisse Sachen trainiere und mir was vorgenommen habe.“ Seine Disziplin ist bemerkenswert. Als wir Sourovelis um 9 Uhr morgens trafen, hatte der Vater von drei Kindern nicht nur eine Nachtschicht hinter sich, sondern auch schon einen Zehn-Kilometer-Lauf. Insgesamt hat er in der elfwöchigen Vorbereitung auf Griechenland 1285 Trainingskilometer abgerissen.

Vier Tage Zeit in Athen

Am Samstag hat er noch einen 23-Kilometer-Lauf absolviert, und hatte danach Probleme mit den Beinen. Was ihn aufschreckte. „Wenn du jetzt schwächelst“, so sein Gedanke, „dann brauchst du erst gar nicht nach Athen zu fliegen.“ Am Mittwochmorgen ging der Flieger nach Athen. Vier Tage hat Sourovelis Zeit, sich vor Ort vorzubereiten.

Der antike Bote fiel im Ziel um. Damals, vor zweieinhalbtausend Jahren. Das berichtet die Sage. Auf diese Art möchte Sourovelis natürlich nicht finishen am Sonntag. Er lacht: „Darüber mache ich mir keine Sorgen. Alles gut!“

