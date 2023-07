Olpe steht beim Polygon-Cup im Finale gegen RSV Meinerzhagen

Drolshagen. Ottfingen spielt beim Polygon-Cup gegen Rüblinghausen um Platz fünf. Gastgeber Drolshagen und Gerlingen kämpfen um dritten Rang.

Das Fußballturnier um den Polygon-Cup am Drolshagener Buscheid geht am Samstag in die entscheidende Phase.

Bei diesem hochgradig besetzten Fußball-Turnier sind bis auf auf Bezirksligist VfR Rüblinghausen nur Landesligisten und der Westfalenligist RSV Meinerzhagen am Start. Die Gäste aus dem benachbarten Märkischen Kreis wurden ihrer Favoritenrolle voll und ganz gerecht. Diese deklassierten den stark ersatzgeschwächten Landesliga-Aufsteiger SV Ottfingen mit 9:0. Ein Klassenunterschied.

Ausrichter SC Drolshagen kassierte eine 1:4 Niederlage gegen den RSV Meinerzhagen und qualifizierte sich so für das Spiel um Platz 3 am Samstag. Für den SV Ottfingen waren die Spiele am Buscheid tragisch. Am Donnerstagabend gegen den FSV Gerlingen verletzte sich Luca Valido schwer und musste anschließend zur weiteren Behandlung in Olper Krankenhaus gebracht werden. Es ist der 13. Ausfall in der Vorbereitung. In der Begegnung gegen den FSV Gerlingen erwiesen die Schützlinge von Trainer Marco Weller große Moral und erzwangen in der Schlussphase noch den 2:2-Ausgleich. Mit einem Zähler und dem besseren Torverhältnis zog die Bieberg-Elf ins Spiel um Platz 3 am Samstag ein. Gastgeber SC Drolshagen gewann am Dienstag gegen den Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen mit 2:0 und unterlag der SpVg Olpe in einem packenden Spiel mit 2:4.

So kamen sie ebenfalls unter die letzten Vier. Am Donnerstagabend wurde es noch einmal spannend. In einer torreichen Partie trennten sich die SpVg Olpe und der VfR Rüblinghausen mit einem 3:3-Remis das reichte den Kreisstädtern um auch ins Endspiel ein zu ziehen. Das Turnier wurde durch den Einsatz von Schiedsrichter Torben Siewer ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter aufgewertet. Dieser war am Dienstag und Donnerstag im Einsatz.





Die Spiele am Samstag

11.00 Spiel um Platz 5

Rüblinghausen - Ottfingen

13.00 Uhr Spiel um Platz 3

SC Drolshagen – FSV Gerlingen

15.00 Uhr Damen-Einlagespiel:

Drolshagen – Fort. Freudenberg

17.00 Endspiel

SpVg Olpe - RSV Meinerzhagen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe