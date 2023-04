Fußball-Landesliga Olpe feiert gegen RW Lüdenscheid Schützenfest am Kreuzberg

Olpe. Spielvereinigung verscheucht mit 8:0-Kantersieg Sieg endgültig das Abstiegsgespenst vom Kreuzberg.

Fußball-Landesligist SpVg Olpe ist im Moment kaum zu bremsen. In den bisherigen fünf Spielen im Monat April holte die Mannschaft von Trainer Mounir Saida 13 Punkte mit sensationellen 25:2 Toren. Gegen den Vorletzten RW Lüdenscheid, den wohl nur noch ein mittleres Fußballwunder vom Abstieg retten kann, gewann die SpVg Olpe mit 8:0 (3:0) und vertrieb damit das Abstiegsgespenst vom Kreuzberg.

Mann des Tages war Torjäger Jannik Buchen, der fünf Tore erzielte (6., 18., 20., 53. und 72. Minute). „Jannik hat in den letzten Monaten viel an sich in Sachen Fitness getan. Den Erfolg sieht man jetzt. Aber ohne eine gute Mannschaft wäre das auch alles nicht möglich“, lobte Mounir Saida seinen Kapitän und sein Team insgesamt. Die anderen drei Olper Tore erzielten Ömer Yilmaz (64.), Kevin Oleschuk (68.) und Sandro Stegich (78.).

„In der Rückrunde läuft es es einfach hervorragend. Das ist alles kein Zufall. Die Mannschaft spielt gut. Jetzt sind wir auch sehr effektiv im Abschluss und belohnen für unsere gutes Spiel“, freute sich der am Saisonende scheidende Mounir Saida.

SpVg Olpe: Sauermann, Griffel, Oleschuk, Griffel (46. Giamporcaro), Scheppe, Steglich, Schulte, Jannik Buchen, Yilmaz (80. Alfano), Schwarzer (34. Inal), Weber, Nicolas Buchen (46. Runkel).

