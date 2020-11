Oliver Wurm aus Ottfingen erhält das Bundesverdienstkreuz

Grundlage ist Oliver Wurms „Grundgesetz als Magazin“. Das habe zum Ziel, „die gesellschaftliche Diskussion um unsere Verfassung und das Demokratieverständnis zu fördern“. Und es auch den jungen Leuten näher zu bringen. Oliver Wurm: „Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in Artikel 1 unseres Grundgesetzes“. Ihn umtrieb die Frage: Wer hängt diesen wunderbaren Satz mal aufs Schild? Wer bringt es zu den Menschen und verteidigt es? 2018 war es, als Wurm, seit Jahren in Hamburg wohnhaft, das Magazin an die Kioske gebracht hat. Mit der Grundidee, das Ganze populär zu machen. Zu zeigen, dass es das wichtigste Buch ist, das unser Land hat. Die Spielregeln unserer Gesellschaft. Oliver Wurm: „Leider verstaubt das häufig, ist schlecht aufbereitet, ist auf dünnem Papier gedruckt, in 8-Punkt-Schrift“.

„Machen ist wie denken. Nur härter“

Nur: Wie kommt man auf eine solche Idee? Diesen Einfall zu haben, ist allein schon eindrucksvoll. Ihn in die Tat umzusetzen, ist jedoch von ganz anderem Kaliber. Viele denken nach, Oliver Wurm macht es. Das hebt ihn ab. „Es klingt vielleicht wie ein Kalenderspruch, aber es ist mein Lebensmotto: Machen ist wie denken. Nur härter“. Wenn die Grenze von der Idee zum Machen überschritten ist, „dann bist du plötzlich in Prozessen drin. Dann hast du Kosten. Hast Druck, weil du die Dinger auch verkaufen musst“.

Womit sein zweites Lebensmotto ins Spiel kommt. „Auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung“. Er ist nicht mit allem, was er anpackt, erfolgreich. Aber: „Jedes Mal, wenn du hinfällst, hast du das Gefühl, du stehst ein bisschen weiter vorne wieder auf. Und du hast wieder dazugelernt“.

Das Leben mit dem Risiko. Oliver Wurm: „Ich weiß nicht, ob jemand in dieser Print-Krise jemals gesagt hat: Okay, jetzt machen wir ein ganzes Heft über Diego Maradona“. Wahrscheinlich nicht. Somit war auch das schon wieder mutig. „Irgendwann denkst du auch nicht mehr groß drüber nach. Dieses Machen ist zu einer DNA geworden“. Fallen möchte niemand. Jeder zieht es vor, die 100 Meter durchzusprinten. Fallen? Ja. Aber erst hinter der Ziellinie. Und am liebsten jubelnd.

Diesen rasanten Zieleinlauf hat Oliver Wurm mit dem Grundgesetz als Magazin hinbekommen. Dass das Werk nunmehr in der vierten Nachdruck-Auflage ist, dass ganze Schulklassen, Parteien, Politiker, Verbände es bestellen, freut auch Oliver Wurm: „Es hat wirklich unglaubliche Kreise gezogen“.

Bibel als Magazin sorgt für Aufsehen

Dafür wurde er in Hamburg ausgezeichnet. Dafür, dass er eine positive Diskussion in Gang gesetzt hat. Aber auch dafür, dass er es nicht bei seiner „kritischen sozialen Stimme“ belässt, dass er „Themen setzt“, sondern auch sozial Taten sprechen lässt. Seit 2008 ist er im Beirat der Straßen-Obdachlosenzeitung „Hinz&Kunzt“.

Das Grundgesetz als Magazin ist Oliver Wurms bislang erfolgreichstes Projekt, nicht aber das erste Werk dieser Art. Schon zuvor hatte er die Bibel als Magazin herausgebracht und damit für Aufsehen gesorgt. In New York erhielte er den „Red Dot Design Award“. Ein Schreiben aus dem Vatikan ging bei ihm ein. In Litauen gab es einen Design-Preis. Oliver Wurm: „Erst aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir zugetraut, dass man auch aus einem Gesetzestext ein Magazin machen kann.. Häufig fällt die Vokabel „Mut“. Den zeigte Oliver Wurm auch in seinen Fußballmagazinen. Mut zur ungewöhnlichen Gestaltung. Mal ein Zitat über eine Doppelseite, oder nur mal das Foto wirken lassen.

„Der Grundgedanke: wie kann ich im Print etwas so gestalten, dass die Leute Lust haben, darin zu blättern und zu lesen.“ Wie das Grundgesetz ist auch die Bibel schwer zu konsumieren. Dann macht man eben Häppchen draus. Oliver Wurm: „Damit man Stellen auch einfach mal findet. Das Vaterunser, die Bergpredigt, ganz tolle, zeitgemäße Texte, die sind ja normalerweise eingekerkert in dieser Bleiwüste“. Durch die Typographie, durch die Gestaltungsmittel plus dem Einsatz starker Fotografie ist es einfach lesbar gestaltet. Der Prozess dauerte damals 600, 700 Stunden. Oliver Wurm: „Ich musste zweimal das Neue Testament komplett lesen. Mal um zu sehen, was überhaupt wirklich im Detail drin steht. Und beim zweiten Mal habe ich gehighlightet. Wo sind die Sätze, die wir hervorheben müssen?“

Nur, was macht dieser Druck mit seinem Nerven-Kostüm? Mit seinem Blutdruck? Wer seit Jahren journalistisch wie kaufmännisch auf dem Hochseil balanciert, sollte schwindelfrei sein. Dazu muss man wissen, dass seinen Job eigentlich deren fünf sind. Das eine ist die Idee. Das andere ist, diese in ein Produkt zu verwandeln. Hinzu kommt der Vertriebsprozess, und das Marketing, Präsenz auf allen Kanälen. Wurm: „Im Grunde sind es fünf Abteilungen. In anderen Verlagen sind die mit fünf Personen besetzt. Das allerschwierigste ist die Vermarktung. Ich traue mir da vielleicht manchmal ein bisschen zu viel zu. Aber das Heft, der Inhalt selbst, ist im gesamten Kontext fast ein Hobby. Das was schlaucht, ist, ein Vertriebssystem aufzubauen, Partner zu finden“.

Fünf Jobs gleichzeitig

Es ist heutzutage schwer, Sponsoren zu gewinnen. Oder Anzeigenkunden. Oliver Wurm geht es offensiv an. „Ob ich bei der Marketingabteilung von Mercedes vorspreche oder bei der Agentur um die Ecke: Ich sage: Ich muss euch jetzt in euer Glück zwingen. Ihr müsst mir das einfach glauben, es wird ein Erfolg, das Grundgesetz als Magazin“. Er verkaufte das Logo, für 1949 Euro, angelehnt an das Geburtsjahr des Grundgesetzes, davon hat er 70 Stück vertrieben. Genau: 70 Jahre Grundgesetz. Wurm: „Der Vorteil ist: Wenn es dann gelingt, dann hast du 70 richtig starke Partner an deiner Seite. Die stolz sind, dass sie in großen Zeitungen besprochen werden. Oder es im Fernsehen läuft. Jedes Unternehmen bekommt 200 Hefte, das heißt, es werden 70 mal 200 Hefte verteilt. Dann geht eine Welle los. Dann weiß ich, was hinten rauskommt und dass es nur klappt, wenn ich vorne Steine kloppe“.

Mit den Jahren hat der Name Oliver Wurm immer mehr an Renommee zugelegt. Nicht zuletzt durch seine Auftritte in der Sendung Doppelpass. Dem stimmt er einerseits zu. Aber so einfach sei es dann doch nicht. Er hat in der Fußballszene einen Namen. „Aber der nützt mir überhaupt nichts, wenn ich plötzlich mit Stiftungen verhandeln muss wegen des Grundgesetzes. Oder mit Bistümern wegen der Bibel. Da interessiert niemanden, dass ich mal beim Doppelpass saß. Da fange ich wieder bei Null an“.

Maradonas Tod steigert Interesse an Magazin

Mit seinen 50 Jahren ist Oliver Wurm ein relativ junger Bundesverdienstkreuz-Träger. „Da kommen Leute hin, die sind Ende Siebzig, Anfang Achtzig, die haben ein Lebenswerk hinter sich“, sagt er, „ohne dass sie jetzt eine Statistik dazu gesagt haben, in Hamburg haben sie nicht so viele in dem Alter“. Wer Oliver Wurm kennt, weiß, dass diese Auszeichnung nie und nimmer der Abschluss eines Lebenswerkes ist. Da kommt noch mehr.

Oliver Wums jüngstes Projekt: Zu Diego Maradonas 60. Geburtstag am 30. Oktober hat Oliver Wurm ein Magazin herausgegeben, nur wenige Wochen darauf verstarb das Fußballgenie. Hatte das Auswirkungen auf den Verkauf? Stellt sich bei Diego Maradonas Tod vielleicht das gleiche Phänomen ein wie bei einem großen Musiker? Wenn er verstirbt, schießen die Plattenverkäufe in die Höhe? Es ist so eingetreten. Oliver Wurm offen und ehrlich: „Bisher lag das Magazin wie Blei. Wir haben schon eine Print-Krise. Ich merke das richtig, richtig hart“.

Als Maradonas Tod öffentlich wurde, nahmen die Bestellungen und damit die Arbeit für Oliver Wurm. „Dann musst du die abarbeiten, sonst hast du das Problem, dass die dreißig, vierzig, fünfzig Ersten irgendwann ungeduldig werden“, schilderte Oliver Wurm, „deshalb muss ich sehen, dass ich möglichst von hinten die ersten 100 erst einmal weg hab, und dann die nächsten hundert, und dann den nächsten 50 vielleicht. Irgendwann wird man dem dann Herr. Alles gut“.

Zweites Heft Mitte Dezember

Die Geschichte ist zweischneidig. „Ich sehe das bei mir selber, ich bin auch emotional berührt gewesen, als ich die Nachricht gehört habe. Dass er jetzt stirbt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ein schlechtes Gefühl nach der Operation, das fühlte sich alles nicht gut an“.

Soviel sei verraten: Oliver Wurm wird ein zweites Heft zu Diego Maradona hinterherschieben. Mit Fotos, mit einer Zitatensammlung, die den ganzen Weltschmerz über dieses traurige Ereignis zum Ausdruck bringt.

Hatte das Geburtstags-Heft noch „Felicidades Diego“ geheißen, herzlichen Glückwunsch, trägt das zweite nun den Titel „Ruhe in Frieden, Diego“. Dieses zweite Magazin ist ab 18. Dezember am Kiosk erhältlich.