OAC Olpe beim Slalom-Cup: Nico Verbücheln Titelverteidiger

Olpe. Das erfolgreiche Autoslalom-Team des Olper Automobil-Clubs OAC startet am Sonntag, den 23. August in die Renn-Saison.

Ursprünglich geplant war der ADAC Youngster-Slalom-Cup wie üblich im Frühsommer, wie alle anderen Sport-Veranstaltungen fielen diese Termine jedoch durch die Vorschriften zur Bekämpfung der Covid19-Pandemie aus.

Dass der ADAC mit verschiedenen Ortsclubs nun doch noch eine Westfalen-Rennserie mit sieben Terminen auf die Beine gestellt hat, freut das Olper Team um Trainer Bruno Hetzel, das gern an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen möchte: In der Klasse der Young Driver war Nico Verbücheln der Beste und wurde Westfalenmeister 2019. Mika Kallweit (Young Driver) sowie Paul Engel (Junioren) erreichten jeweils Platz drei bei den ADAC-Westfalenmeisterschaften. In der Teamwertung belegte der OAC einen hervorragenden dritten Rang.

Erstes Rennen in Gütersloh

Beim ADAC Youngster-Slalom-Cup gehen bis Mitte Oktober sieben Fahrer des Olper AC an den Start. Für Neuling Tobias Morgen in der Einsteiger-Klasse geht es bereits am 22. August mit einem Trainings-Lehrgang in Rüthen los, das erste Rennen steht dann für alle am Sonntag im Emstalstadion Harsewinkel bei Gütersloh auf dem Programm. Mit dabei sind dann auch Paul Engel (Junioren), sowie in der Young-Driver-Klasse Titelverteidiger Nico Verbücheln, Mika Kallweit, Robin Heik, Lorenz Eckhardt und Robert Pawlowitsch.