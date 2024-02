Nur Olpe kann ohne Sorgen in die Zukunft schauen

Kreis Olpe. In der Landesliga Staffel 2 stehen gleich vier Mannschaften aus dem Kreis Olpe im Abstiegskampf und nur die SpVg Olpe kann in der Tabelle weiter nach oben schauen.

SC Drolshagen - FC Bor. Dröschede (Sonntag, 15:00 Uhr, Buscheid)

Für die Spieler von Trainer Michael Kügler geht es gegen die Mannschaft aus dem Iserlohner Stadtteil nicht nur um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern auch um Wiedergutmachung für eine desolate Leistung im Hinspiel. ,,In Dröschede haben wir unser bisher schlechtestes Spiel in dieser Saison abgeliefert und sind mit 0:5 untergegangen“, erklärt Drolshagens Sportlicher Leiter Domenik Vitale: ,,Zudem musste unser Spieler Jan Gummersbach den Platz, kurz vor der Halbzeitpause, mit einem Kreuzbandriss verlassen. Es war also ein Tag zum vergessen.“ Nach dem überraschenden 2:1- Auswärtserfolg am vergangenen Samstag geht die Elf vom Buscheid jetzt mit breiter Brust in das erste Heimspiel im neuen Jahr und auch Vitale sieht der Begegnung mit einigem Optimismus entgegen: ,,Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen war unser Ziel. Mit der Leistung von Erlinghausen sollte auch gegen Dröschede was möglich sein.“ Mit weiteren drei Punkten könnte die Kügler- Elf erstmals nach langer Zeit wieder die Abstiegsränge verlassen.





SV 04 Attendorn - SV Schmallenberg/ Fredeburg (Sonntag, 15:00 Uhr)

Die Hansestädter mussten am vergangenen Spieltag, trotz einer ansprechenden Leistung, eine schmerzhafte 0:2- Derbyniederlage bei der SpVg. Olpe hinnehmen und konnten somit den Abstand zu den Abstiegsrängen, der nur vier Punkte beträgt, wieder nicht vergrößern. ,,Unser Spiel am Kreuzberg war eigentlich nicht schlecht, aber uns haben vorne die Lösungen gefehlt“, meint Attendorns Trainer Jasmin Selimanjin, der jetzt auf einen vollen Erfolg im Heimspiel gegen die Gäste aus dem Hochsauerlandkreis hofft: ,,Schmallenberg/ Fredeburg hat eine starke Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel und werden mit viel Kampf und Leidenschaft in die nächsten Begegnungen gehen, um so schnell wie möglich unten rauszukommen. Leider fallen bei uns wieder einige wichtige Spieler aus, aber das wird bei den anderen Teams auch so sein.“ In der laufenden Saison konnte Selimanjin noch nicht die zweimal gleiche Startelf auf das Spielfeld schicken. Mit einem Sieg könnte seine Mannschaft bis auf einen Punkt an die Gastmannschaft, die derzeit Tabellenrang neun belegt und im Hinspiel einen 3:1- Sieg feiern durfte, heranrücken.





FC Arpe- Wormbach - SpVg Olpe (Sonntag, 15:00 Uhr, Sportplatz Arpe)

Die SpVg Olpe kann derzeit völlig entspannt auf die Tabelle schauen, denn die Mannschaft vom Kreuzberg belegt, nach dem Derbysieg gegen Attendorn, mit 25 Punkten den sechsten Rang und ist damit das mit Abstand beste Landesligateam aus dem Kreisgebiet. Unter der vergangenen Woche absolvierte die Keseberg- Elf, deren Vorbereitungsspiele alle hatten ausfallen müssen, gleich zwei Testspiele und konnte sich gegen die A- Kreisligisten SV Dahl- Friedrichsthal (5:0) und TuS Grünenbaum (3:0) jeweils souverän durchsetzen. Trotz einer personell angespannten Situation sollte für die Kreisstädter auch beim Tabellenletzten einiges möglich sein.





FSV Gerlingen - SV Hohenlimburg (Sonntag, 15:00 Uhr, Bieberg)

Nach der 2:3-Niederlage am Donnerstag beim SV Ottfingen wird die Luft im Abstiegskampf für die Bieberg- Elf wieder etwas dünner und man benötigt jetzt dringend einen Heimsieg gegen den starken Tabellendritten SV Hohenlimburg. Im spannenden Hinspiel (Endstand 3:3) konnte die Mannschaft von Trainer Dominik Dapprich einen Punkt bei den heimstarken Hagenern erobern.





TuS Sundern - SV Ottfingen (Sonntag, 15:30 Uhr, Röhrtalstadion)

Für die Kicker aus Ottfingen (Tabellenrang 12, 17 Punkte) steht das nächste richtungsweisende Match an, denn der Gastgeber steht in der Tabelle nur noch drei Punkte vor der Weller-Elf und könnte mit einem Auswärtssieg eingeholt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe