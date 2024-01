Neues Breitensportzentrum: Im Juni soll Einweihung sein

Ostentrop/Schönholthausen Zwei-Millionen-Projekt in Schönholthausen auf der Zielgeraden. RWO-Vorstand appelliert: Brauchen noch 1000 Stunden an Eigenleistung

Der Zeitpunkt für den Auftritt der Sternsinger im „Duarphius“ in Ostentrop war gut gewählt. Gerade war auf der Jahreshauptversammlung von Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen der wichtige Tagesordnungspunkt „Breitensportzentrum“ abgehakt worden. Den plattdeutschen Vortrag der drei Mädchen in den Gewändern der „Heiligen Drei Könige“ werden nicht alle der rund 100 anwesenden Mitglieder verstanden haben. Die eindrucksvollen Zahlen und Fakten, die Geschäftsführer Harald Pohl bei TOP 3 präsentiert hatte, sehr wohl.

„Wir sind fast am Ziel unserer Träume“, freute sich Pohl trotz einer Kostensteigerung auf rund zwei Millionen Euro auf die Fertigstellung des ehrgeizigen Projekts. „Die Ziellinie kommt langsam näher“, hatte Michael Stell, einer von drei Vorsitzenden des Vereins, zuvor die Versammlung eröffnet.

Geschäftsführer Harald Pohl präsentiert den Mitgliedern eindrucksvolle Zahlen und Fakten zum Bau des Breitensportzentrums Koltermecke. Foto: Martin Droste

Über die Fortschritte auf der Baustelle am Sportplatz Koltermecke informierte ein Videofilm von Marie Rohde. Viele der Anwesenden kannten das Zwei-Millionen-Projekt mit integrierter Sporthalle, Clubraum, vier Kabinen mit zwei Duschbereichen, Geräteraum und sanitären Anlagen aus erster Hand. Denn die Mitglieder von Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen haben seit dem symbolischen Spatenstich im April 2022 kräftig mitangepackt. Mittlerweile beträgt die Eigenleistung der 137 Helferinnen und Helfern genau 2.984 Stunden. „Das ist eine herausragende Leistung unseres Vereins“, lobte Geschäftsführer Harald Pohl das ehrenamtliche Engagement.

„Wir sind sehr stolz auf euch“, bedankte sich auch Vorsitzender Michael Stell. Die Arbeit auf der Baustelle „Koltermecke“ geht aber weiter. Deshalb hat Stell auch schon die „4000er-Schallmauer“ im Blick. Denn der Verein aus dem Frettertal muss und will so viele Kosten wie möglich einsparen.

Durch Kostensteigerungen, Verzögerungen und Lieferengpässen am Bau – teilweise gab es für Gewerke nur ein Angebot, das aber doppelt so teuer ausfiel wie geplant -, ist das ursprünglich auf rund 1,5 Millionen veranschlagte Breitensportzentrum erheblich teurer geworden. Um die Gesamtkosten von 2 Millionen Euro trotz einer öffentlichen Förderung von Bund und Land von 1,3 Millionen Euro stemmen zu können, hat der Verein durch Eigenleistungen unter anderem in den Bereichen Tiefbau, Fliesen-, Maurer-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten bereits 160.000 Euro eingespart. Bei den Gewerken Elektro und Sanitär kommen laut Schätzung des Vorstandes noch einmal 115.000 Euro hinzu. Weil RWO auch die Innenausstattungen übernimmt, können hier 76.000 Euro gespart werden. Weiteres Sparpotenzial erhofft sich der Verein bei den Außenanlagen.

Die Verantwortlichen des 1927 gegründeten Vereins mit seinen über 700 Mitgliedern sehen die Finanzierung des Breitensportzentrums mit Tilgung eines Darlehens durch einen strukturellen Jahresüberschuss gesichert. Dabei ist das Zwei-Millionen-Bau nicht das einzige Großprojekt, das mithilfe der Gemeinde Finnentrop gestemmt werden muss bzw. musste. Im Sommer 2023 wurde der Kunstrasenplatz, der zweite in der Geschichte von Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen, saniert. Auf der Abrechnung standen Baukosten von 363.898 Euro, von denen die Gemeinde einen Zuschuss von 220.231 Euro beisteuerte. Nach einer Vorsteuerrückerstattung blieben für den Verein immerhin noch fast 100.000 Euro an Kosten übrig, finanziert durch vorhandene Barmittel.

Läuft alles nach Plan, soll das neue Breitensportzentrum samt digitaler Schließanlage im Rahmen des Sportfestes im Juni 2024 eingeweiht werden. Darauf freuen sich neben den Fußballern auch die Mitglieder der anderen RWO-Abteilungen. Das Motto des Sportzentrums Koltermecke heißt „Alles in Bewegung“. Bei Hausbesuchen in Ostentrop und Schönholthausen konnten schon viele Ideen für künftige Angebote gesammelt werden: vom Eltern-Kind-Turnen bis zur Rückengymnastik.

Offizieller Bauherr ist die Gemeinde Finnentrop. Die „sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Ansprechpartnern aus dem Rathaus lobte RWO-Geschäftsführer Harald Pohl ausdrücklich. Die Gemeinde lässt den Verein trotz der „extremen Kostenwicklung“ nicht im Regen stehen, versicherte Bürgermeister Achim Henkel (CDU). „Wir müssen jetzt schauen, dass wir den zusätzlichen Finanzierungsbedarf gerecht zwischen Gemeinde und Verein aufteilen“, betonte Henkel kürzlich im Gemeinderat.

