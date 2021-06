Nachwuchs aus dem Kreis Olpe startet ins Wettkampfgeschehen

Kreisleichtathletik-Obmann Karl-Heinz Besting bestätigt, dass noch im Juni die ersten Wettkämpfe in Olpe stattfinden.

Olpe. Eine Woche später als geplant: Für die Nachwuchs-Leichtathleten geht es am Wochenende zum Wettkampf nach Dortmund.

Die Inzidenzen sinken, die Hoffnung steigt. Hatten sich zahlreiche Nachwuchsathleten der Olper Leichtathletik schon am vergangenen Wochenende auf ihren Einsatz –vergeblich – gefreut, sie scharren sie nun erneut mit den Hufen. Die LG Olympia Dortmund steht mit der Veranstaltung Jump’n’Run-Meeting in den Startlöchern. Dort werden Läufe bis 800 Meter und Weitsprung angeboten.

Zehn Mädels der W13 und W14 hat Karl-Heinz Besting gemeldet, und er weiß nur eines: „Die sind alle hochmotiviert, hoffentlich nicht übermotiviert.“ Trotz, oder gerade wegen Corona, hoffen die Nachwuchskräfte auf viele neue Bestleistungen. Die Spannung steigt.

Nicht zu bremsen

„Im Training waren sie einfach nicht zu bremsen. Wieviel Spaß und Freude unsere Leichtathletik in den Trainingsgemeinschaften auch in der wettkampffreien Zeit machen kann, haben alle in den vergangenen 15 Monaten erlebt“, steigt bei den Verantwortlichen die Vorfreude.

Gemeldet für die Veranstaltung im Stadion Rote Erde sind Mia Glasow, Hannah Bauermann und Daria Popov (alle W13) sowie Anne Böcker, Maja Blagojevic, Maja Leubner, Anna Piwowarski, Lena Gehrmann, Lena Kindopp und Lena Hurajt (alle W14).

