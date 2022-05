Nach zwei Jahren endlich wieder Hansemeeting

Sportlicher Höhepunkt beim letzten Hansemeeting: Wiebke Rosemeyer (rechts) vom Skiclub Olpe packt die Norm für die U18-DM in Ulm mit 66,16 Sekunden über die 400 Meter Hürden in letzter Minute.

Attendorn. Einer der Höhepunkte der Leichtathletiksaison findet am Samstag in Attendorn statt. Zum ersten Mal nach 2019.

Nach der Bahneröffnung in Lüdenscheid ziehen nun auch die Athletinnen und Athleten am Samstag mit dem Hansemeeting in Attendorn nach.

Nach zwei Jahren Pandemie ist die Nachfrage nach Wettkämpfen deutlich spürbar. Das belegt die Teilnahme von 16 Vereinen, die 375 Meldungen abgegeben haben. Außer den kreisangehörigen Vereinen des TV Attendorn, der TSG Lennestadt und des SC Fretter, tritt auch die Olper Leichtathletik aus den Vereinen TV und SC Olpe mit einem großen Kontingent an. Darüber hinaus nehmen auch zahlreiche Vereine aus dem Siegerland teil. Die Resonanz geht aber auch bis zur Rheinschiene wie dem LV Bad Honnef und der LG Rhein-Sieg. Die weiteste Anreise haben Teilnehmer vom TV Reisen an der hessischen Bergstraße.

210 Teilnehmer werden erwartet

Rund 210 Teilnehmer werden erwartet, von denen etwa 50 Youngster der Kinder-Leichtathletik erste Wettkampfatmosphäre schnuppern können. Insgesamt werden sieben Gruppen des LC Attendorn, SC Fretter und aus Olpe beteiligt sein. Gewertet wird nur die Gruppe, in die die Einzelleistungen einfließen. Federführend für die Nachwuchsveranstaltung ist beim Ausrichter LC Attendorn Thomas Grewe. Zum ersten Mal wird die neue Kreisjugendwartin Sabrina Kipke, unterstützt von ihrer langjährigen Vorgängerin Ulrike Giese, in Funktion treten.

Die Gesamtorganisation liegt in den Händen des geschäftsführenden Vorstandes des LC Attendorn. Die Wettkampfleitung hat der neue Vorsitzende der Kreis-Leichtathletik, Christoph Quinke, der auf die Unterstützung von rund 40 erfahrenen Kampfrichtern bauen kann. Die Ergebnisse laufen im Wettkampfbüro unter Leitung von Helga Quinke zusammen.

Beginn der Veranstaltung im Hansastadion ist 11 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Angeboten werden Laufstrecken bis 800 Meter, dazu Hürden- und Staffelläufe. Die weiteren Disziplinen sind Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstoßen und Ballwurf. Gerade die Staffeln der jüngeren Altersklassen sind sehr beliebt und versprechen viel Spannung.

